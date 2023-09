Börsenplätze MTU Aero Engines-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

161,70 EUR -0,06% (25.09.2023, 10:46)



XETRA-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

162,50 EUR +0,49% (25.09.2023, 10:31)



ISIN MTU Aero Engines-Aktie:

DE000A0D9PT0



WKN MTU Aero Engines-Aktie:

A0D9PT



Ticker-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTX



NASDAQ OTC-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTUAF



Kurzprofil MTU Aero Engines AG:



Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, NASDAQ OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz.



Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (25.09.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, NASDAQ OTC-Symbol: MTUAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seitdem die Mängel an Triebwerken für Airbus-Jets bekannt geworden seien, habe die MTU-Aktie ein Viertel ihres Börsenwerts eingebüßt. Selbst die Bestätigung der Jahresprognosen habe der DAX-Aktie bisher keinen Rückenwind geben können. Analysten hätten ihre Schätzungen zwar angepasst, sähen zum Teil aber noch deutliches Kurspotenzial.Neue Erkenntnisse über die Kosten, die der DAX-Konzern MTU an einem Rückruf von Triebwerken des US-Partners Pratt & Whitney tragen müsse, hätten die Anleger verschreckt. Die Aktien seien auf ein Jahrestief abgesackt. Das Chartbild habe sich enorm eingetrübt, doch nun deute sich im Kursverlauf zumindest eine erste Stabilisierung an.Der Titel notiere aktuell etwas mehr als 40 Prozent unter dem Rekordhoch von 289,30 Euro vom Januar 2020, also vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Diese habe die Luftfahrtindustrie für einige Zeit zum Erliegen gebracht. Der MTU-Kurs habe innerhalb kurzer Zeit zwei Drittel seines Werts auf weniger als 100 Euro das Stück eingebüßt. Bis zum Frühjahr dieses Jahres habe sich die Aktie wieder deutlich erholen können und im April fast wieder 250 Euro gekostet, bevor Probleme mit den Triebwerken den Kurs stark belastet hätten.Gehe es nach den Analysten, dann sollte sich die Aktie schon bald wieder von den Tiefstständen lösen. Kepler Cheuvreux habe den Wert zum Wochenstart sogar auf die "Sector Top Pick List" gesetzt. Analyst-Aymeric Poulain habe die "übel zugerichteten Aktien" aus der Liste der aus seiner Sicht schwächsten Branchenwerte gestrichen und sie in die Favoriten aufgenommen. Die "Schockwellen des Triebwerkrückrufs" seien zwar noch spürbar, der Markt habe die Kosten und Risiken aber sehr schnell eingepreist. Er setze darauf, dass auch das Anlegervertrauen zurückgewonnen werden könne und Marktanteilsverluste im Rahmen bleiben würden."Der Aktionär" hält an seinem Fazit fest: Risikobewusste Anleger können die Aktie um 160/165 Euro einsammeln, um auf eine erste Gegenbewegung Richtung 180/185 Euro zu spekulieren, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur MTU Aero Engines-Aktie. Ein enger Stopp sichere diese Position ab. (Analyse vom 25.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link