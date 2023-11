XETRA-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

181,40 EUR -1,09% (10.10.2023, 16:38)



ISIN MTU Aero Engines-Aktie:

DE000A0D9PT0



WKN MTU Aero Engines-Aktie:

A0D9PT



Ticker-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTX



NASDAQ OTC-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTUAF



Kurzprofil MTU Aero Engines AG:



Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, NASDAQ OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz.



Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (10.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, NASDAQ OTC-Symbol: MTUAF) unter die Lupe.Die MTU Aero Engines-Aktie habe sich seit ihrem Absturz Anfang September wieder ein Stück weit erholt. Nun sei sie aber an einem charttechnisch wichtigen Widerstand angekommen. Erste Zweifel an einem erfolgreichen Ausbruch kämen allerdings bereits beim Blick auf das Volumen auf.Bislang könnte die aktuelle Erholung noch immer Teil einer temporären Aufwärtsphase seit Ende September sein und der Anstieg daher am Widerstand, welcher sich aus dem Hoch vom 31. Oktober ergebe, bei rund 185 Euro enden. Dafür spreche auch das Volumen. Dieses sinke nämlich bei der aktuellen Aufwärtsbewegung, woraus sich eine bearishe Divergenz erzeuge, was eher auf fallende Kurse hindeute. Sollte es der MTU Aero Engines-Aktie auch heute nicht gelingen, den Widerstand bei rund 185 Euro zu überwinden, wäre ein erstes Kursziel das Hoch vom 12. Oktober bei 171,90 Euro. Danach würde das aktuelle Jahrestief bei 158,20 Euro folgen. Bei einem heutigen Schlusskurs unter dem Widerstand bei rund 185 Euro biete sich eine Short-Gelegenheit an, so Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:181,40 EUR -0,49% (10.10.2023, 16:52)