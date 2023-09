XETRA-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, NASDAQ OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz.



Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (21.09.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines-Aktie: Anzeichen einer Stabilisierung - AktienanalyseDer Materialmangel an Triebwerken für Airbus-Jets komme die Hersteller Pratt & Whitney und MTU (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, NASDAQ OTC-Symbol: MTUAF) teuer zu stehen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Wegen der Untersuchung der Antriebe für die Airbus-Jets der A320neo-Familie stünden in den kommenden Jahren 600 bis 700 Wartungsaufenthalte an, hätten die Unternehmen mitgeteilt. Während Pratt & Whitney für seinen Teil des Geschäfts in den kommenden Jahren eine finanzielle Belastung von 3,0 bis 3,5 Mrd. Dollar erwarte, stelle sich MTU schon für 2023 auf eine Belastung von 1,0 Mrd. Euro beim Umsatz und beim Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) ein. Börsianer hätten entsetzt auf die Nachricht reagiert: Die MTU Aero Engines-Aktie sei innerhalb weniger Tage um 20 Prozent eingebrochen.Immerhin habe es in einer Telefonkonferenz dann zumindest ein bisschen Entwarnung gegeben. Denn das Management halte an seiner Jahresprognose fest. Die finanziellen Belastungen aus dem Getriebefan-Inspektionsprogramm seien zweifellos vorhanden, würden sich aber voraussichtlich nicht in den bereinigten Zahlen widerspiegeln, habe Vorstandschef Lars Wagner erklärt. Demnach rechne der DAX-Konzern in diesem Jahr weiterhin mit einem bereinigten Umsatz von 6,1 Mrd. bis 6,3 Mrd. Euro und einem bereinigten operativen Ergebnis (EBIT) von etwas mehr als 800 Mrd. Euro. Wenig überraschend, dass die MTU Aero Engines-Aktie Anzeichen einer Stabilisierung zeige.Zudem hätten sich die Analysten von J.P Morgan optimistisch geäußert. Die US-Bank habe zwar das Kursziel für MTU von 265 auf 235 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Kosten für eine ungeplante Überholung von GTF-Triebwerken seien deutlich geringer ausgefallen als befürchtet, habe Analyst David Perry in einer Studie geschrieben. Er habe zwar seine Schätzungen für den Barmittelzufluss (FCF) gesenkt und setze nun wegen des gestiegenen Risikoprofils niedrigere Bewertungskennziffern an. Zum neuen Ziel habe die MTU Aero Engines-Aktie nach ihrem deutlichen Rückgang aber immer noch 45 Prozent Luft nach oben. (Ausgabe 37/2023)Börsenplätze MTU Aero Engines-Aktie:Tradegate-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:160,35 EUR -1,41% (21.09.2023, 11:17)