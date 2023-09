Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) mit Sitz in München ist die börsennotierte Muttergesellschaft einer fokussierten Industriegruppe mit den Geschäftsfeldern Antriebstechnik ("Powertrain Technology Group": Systeme und Komponenten für schwere Verbrennungsmotoren und kundenspezifische Elektromotoren) und Ultraschalltechnik ("Ultrasonic Technology Group": Sondermaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen zählen die weltweite Nutzfahrzeug- und die Pkw-Industrie, gefolgt von der Verpackungsmaschinenindustrie und dem allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau.



Im Rahmen ihrer Strategie konzentriert sich die MS Industrie AG auf vorwiegend organisches Wachstum und Beteiligungen innerhalb der bestehenden industriellen Kernkompetenzen, flankiert durch Engagements im industriellen Immobiliensektor sowie ergänzende Dienstleistungen.



Augsburg (www.aktiencheck.de) - MS Industrie-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) weiterhin mit "kaufen" ein.In den ersten sechs Monaten 2023 habe die MS Industrie AG Umsatzerlöse in Höhe von 125,78 Mio. Euro (VJ: 97,02 Mio. Euro) erreicht und damit den Vorjahreswert um 29,6% deutlich übertroffen. Like-for-Like, also ohne die im Jahr 2019 veräußerte Tochtergesellschaft MS Industrie Inc., sei das erste Halbjahr 2023 das umsatzstärkste Halbjahr der Unternehmenshistorie gewesen. Vor dem Hintergrund der aktuell schwierigen und von einer Investitionszurückhaltung geprägten konjunkturellen Lage sei die Geschäftsentwicklung der MS Industrie AG besonders positiv einzustufen.Im Segment Antriebstechnik (MS XTEC) hätten die Umsätze um 24,1% auf 86,69 Mio. Euro (VJ: 69,87 Mio. Euro) sichtbar zugelegt. Hier habe die Gesellschaft auf der einen Seite von einem signifikanten Anstieg der Zulassungszahlen von schweren Nutzfahrzeugen profitiert. Im Zuge der Erleichterungen bei den Lieferketten seien in Europa im ersten Halbjahr 19,2% mehr Diesel-LKW als im Vorjahreszeitraum zugelassen worden. Parallel zu den daraus resultierenden höheren Kundenabrufen habe die MS XTEC vom Hochlaufen der Serienproduktion für neue Kunden profitiert.Im Segment Ultraschall hätten sich die Umsätze um 45,6% auf 39,76 Mio. Euro (VJ: 27,31 Mio. Euro) erhöht. Im Bereich der Serienmaschinen habe sich die Normalisierung der Vertriebsaktivitäten bemerkbar gemacht und die erhöhte Installationsbasis führe zudem zu Folgeaufträgen im Servicebereich. Bei den Sondermaschinen hätten Aufholeffekte vorgelegen und zudem beobachte die Gesellschaft, am Ende des laufenden Strukturwandels, einen Anstieg der Marktnachfrage.Die über den Erwartungen der Analysten liegenden Halbjahres-Umsätze hätten, bei einem nahezu unveränderten Rentabilitätsniveau, zu einem ebenso starken Anstieg des EBITDA um 34,0% auf 13,44 Mio. Euro (VJ: 10,03 Mio. Euro) geführt. Auch auf Ergebnisebene sei damit ein neuer Rekordwert aufgestellt und die Erwartungen deutlich übertroffen worden. Mit einem Nachsteuerergebnis in Höhe von 4,05 Mio. Euro (VJ: 2,54 Mio. Euro) sei nicht nur der gesamte Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2022 übertroffen worden, die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2023 (GBC-Schätzung: 3,09 Mio. Euro) sei bereits in den ersten sechs Monaten 2023 übererfüllt worden.Die Analysten würden ihre Prognosen an die neue Guidance anpassen und damit der sehr guten Entwicklung des ersten Halbjahres 2023 Rechnung tragen. Nunmehr würden sie mit Umsatzerlösen in Höhe von 251,10 Mio. Euro (Prognose alt: 235,00 Mio. Euro) rechnen und zudem die EBITDA-Schätzung auf 25,83 Mio. Euro (Prognose alt: 22,60 Mio. Euro) anheben. Für die kommenden beiden Geschäftsjahre würden sie mit einem Rückgang des Wachstumstempos rechnen, jedoch aufgrund der zunehmenden Automatisierung sowie des Wegfalls der Ramp-Up-Phase für neue Aufträge eine sukzessive Verbesserung der Rentabilität unterstellen. Aufgrund der Anhebung der Prognosen sowie aufgrund des Roll-Over-Effekts würden sie ihr Kursziel auf 3,40 Euro (bisher: 2,90 Euro) anheben.Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, vergeben unverändert das Rating "kaufen" für die MS Industrie-Aktie. (Analyse vom 07.09.2023)