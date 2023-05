Börsenplätze MS Industrie-Aktie:



Die MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) mit Sitz in München ist die börsennotierte Muttergesellschaft einer fokussierten Industriegruppe mit den Geschäftsfeldern Antriebstechnik ("Powertrain Technology Group": Systeme und Komponenten für schwere Verbrennungsmotoren und kundenspezifische Elektromotoren) und Ultraschalltechnik ("Ultrasonic Technology Group": Sondermaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen zählen die weltweite Nutzfahrzeug- und die Pkw-Industrie, gefolgt von der Verpackungsmaschinenindustrie und dem allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau.



Im Rahmen ihrer Strategie konzentriert sich die MS Industrie AG auf vorwiegend organisches Wachstum und Beteiligungen innerhalb der bestehenden industriellen Kernkompetenzen, flankiert durch Engagements im industriellen Immobiliensektor sowie ergänzende Dienstleistungen. (04.05.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - MS Industrie-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck und Miguel Lago Mascato, Aktienanalysten der Montega AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) unverändert zu kaufen.MS Industrie habe jüngst den Geschäftsbericht 2022 vorgelegt und nach zwei Verlustjahren erwartungsgemäß wieder ein positives Nettoergebnis erzielt. Das EBIT habe trotz einer signifikanten Verbesserung gegenüber dem Vorjahr unterhalb der Analystenerwartungen gelegen, in 2023 dürfte sich die spürbare Erholung aber fortsetzen.Der Konzernumsatz i.H.v. 206,2 Mio. Euro (+25,2% yoy) habe den Analystenerwartungen entsprochen und habe insbesondere im H2-Vergleich eine signifikante Erholung bedeutet (+35,0% yoy auf 109,1 Mio. Euro), womit auch das Niveau aus H2/19 (102,0 Mio. Euro) übertroffen worden sei. Das Segment Antriebstechnik habe mit einem Umsatzplus von 30,6% yoy auf 149,8 Mio. Euro als wesentlicher Wachstumstreiber fungiert. Hiervon seien rund 80,3 Mio. Euro auf den Hauptkunden Daimler Truck (ca. 39% der Konzernerlöse) entfallen. Das Segment Ultraschalltechnik habe mit +14,1% yoy auf 57,4 Mio. Euro unterproportional zugelegt wobei sich aufgrund der bis zum Jahresende anhaltenden Probleme in den Lieferketten ein Umsatzvolumen von rund 10 Mio. Euro in das GJ 2023 verschoben habe.Das Konzern-EBIT i.H.v. 2,7 Mio. Euro (Vj.: -4,4 Mio. Euro) habe insbesondere aufgrund eines stärkeren Rückgangs der Rohertragsmarge (-310 BP yoy) unter der Analystenprognose (3,8 Mio. Euro) gelegen. Während die Antriebstechnik (EBIT-Marge: 4,3%; +330 BP yoy) ein solides Ergebnis erzielt habe, habe sich die Ultraschalltechnik trotz Verbesserung noch im Verlustbereich gezeigt (EBIT-Marge: -6,7%; +260 BP yoy). Dies sei nach Erachten der Analysten jedoch auch darauf zurückzuführen, dass der Teilbereich Serienmaschinen trotz einer Verdopplung des Geschäftsvolumens noch unter dem Break Even-Level rangiert habe. Letzteres sollte allerdings in Q1/23 überschritten worden sein. Ein etwas geringerer als erwarteter Finanzierungsaufwand habe wiederum dazu geführt, dass sich der Jahresüberschuss i.H.v. 1,2 Mio. Euro (Vj.: -4,0 Mio. Euro) mit der Analystenprognose gedeckt habe.MS Industrie befinde sich auf Erholungskurs, was sich in der Kursentwicklung noch nicht widerspiegele. Die Analysten sähen daher mit wachsender Visibilität für den Ergebnistrend und einer intensivierten Kapitalmarktkommunikation noch erhebliches Aufwärtspotenzial.Patrick Speck und Miguel Lago Mascato, Analysten der Montega AG, bestätigen ihr Rating "kaufen" für die MS Industrie-Aktie und das Kursziel von 3,00 Euro. (Analyse vom 04.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link