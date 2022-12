Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil MS Industrie AG:



Die MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) mit Sitz in München ist die börsennotierte Muttergesellschaft einer fokussierten Industriegruppe mit den Geschäftsfeldern Antriebstechnik ("Powertrain Technology Group": Systeme und Komponenten für schwere Verbrennungsmotoren und kundenspezifische Elektromotoren) und Ultraschalltechnik ("Ultrasonic Technology Group": Sondermaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen zählen die weltweite Nutzfahrzeug- und die Pkw-Industrie, gefolgt von der Verpackungsmaschinenindustrie und dem allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau.



Im Rahmen ihrer Strategie konzentriert sich die MS Industrie AG auf vorwiegend organisches Wachstum und Beteiligungen innerhalb der bestehenden industriellen Kernkompetenzen, flankiert durch Engagements im industriellen Immobiliensektor sowie ergänzende Dienstleistungen. (15.12.2022/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - MS Industrie-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) unverändert zu kaufen.MS Industrie habe jüngst Kennzahlen für Q3 vorgelegt, die umsatz- und ergebnisseitig eine signifikante Steigerung ggü. dem Vorjahr offenbaren würden, in der Bottom-Line aufgrund von Verzögerungen allerdings dennoch schwächer ausfallen würden als von dem Analysten angenommen.Nach 9M habe MS Industrie einen Umsatz von 148,1 Mio. Euro verbucht. Dies impliziere für Q3 einen Konzernerlös von 51,0 Mio. Euro (+30,1% yoy), was im Rahmen der Erwartung liege (53,0 Mio. Euro) und eine nochmalige Beschleunigung des Unternehmenswachstums im Jahresverlauf bedeute (H1: +15,8% yoy). Im Bereich Powertrain habe MS Industrie dabei unverändert eine hohe Nachfrage vom Hauptkunden Daimler Trucks verspürt und die Top-Line um 30,7% yoy auf 37,0 Mio. Euro steigern können. Während die OEMs von anhaltenden Lieferkettenverwerfungen beeinträchtigt seien, sei MS Industrie mit einer angespannten, aber gesicherten Versorgungssituation konfrontiert.Das Ultrasonic-Geschäft habe ebenfalls von einer ungebrochen hohen Nachfrage profitiert und einen Erlösanstieg von 28,4% yoy auf 14,0 Mio. Euro erzielt. Hier hätten indes spürbare Bauteilknappheiten wie auch in den Vorquartalen zu Umsatzverzögerungen geführt, sodass in Summe bereits Aufträge im Wert von mehr als 10,0 Mio. Euro erst in 2023 realisiert werden könnten und ein noch stärkeres Wachstum verhindert hätten.Im 9M-Zeitraum habe MS Industrie ein EBIT von 4,4 Mio. Euro erwirtschaftet und damit in Q3 (0,3 Mio. Euro) signifikant unter der Analysten-Erwartung (2,1 Mio. Euro) gelegen. So hätten v.a. die anhaltenden Verzögerungen bei der Realisierung des Neugeschäftes im Ultrasonic-Segment margenbelastend gewirkt, wodurch laut Vorstand in diesem Geschäftsbereich ein negativer EBIT-Beitrag erwirtschaftet worden sei. Die in Neuaufträgen enthaltenen enormen Preisaufschläge von teilweise über 10% würden sich zudem voraussichtlich erst ab Q2/23 materialisieren. Das Powertrain-Segment habe sich hingegen zufriedenstellend entwickelt und ergebnisseitig im positiven Bereich gelegen.MS Industrie werde 2022 zur Profitabilität zurückkehren und dürfte im nächsten GJ weiter von seiner guten Wettbewerbsposition profitieren.Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt sein "kaufen"-Rating und das Kursziel von 3,00 Euro für die MS Industrie-Aktie. (Analyse vom 15.12.2022)