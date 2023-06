Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil MS Industrie AG:



Die MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) mit Sitz in München ist die börsennotierte Muttergesellschaft einer fokussierten Industriegruppe mit den Geschäftsfeldern Antriebstechnik ("Powertrain Technology Group": Systeme und Komponenten für schwere Verbrennungsmotoren und kundenspezifische Elektromotoren) und Ultraschalltechnik ("Ultrasonic Technology Group": Sondermaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen zählen die weltweite Nutzfahrzeug- und die Pkw-Industrie, gefolgt von der Verpackungsmaschinenindustrie und dem allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau.



Im Rahmen ihrer Strategie konzentriert sich die MS Industrie AG auf vorwiegend organisches Wachstum und Beteiligungen innerhalb der bestehenden industriellen Kernkompetenzen, flankiert durch Engagements im industriellen Immobiliensektor sowie ergänzende Dienstleistungen. (29.06.2023/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - MS Industrie-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) weiterhin mit "kaufen" ein.Die MS Industrie AG habe im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 einen deutlichen Umsatzanstieg in Höhe von 25,2% auf 206,16 Mio. EUR (VJ: 164,67 Mio. EUR) erreicht und damit die pandemiebedingte Umsatzlücke vollständig geschlossen. Diese Entwicklung sei vor dem Hintergrund der konjunkturellen Herausforderungen, wie etwa Lieferketten-Probleme, ein hoher Krankenstand oder die Kostensteigerungen im Umfeld des Ukraine-Krieges als ein großer Erfolg zu werten.Wesentlich zum erreichten Umsatzwachstum habe das Powertrain-Segment beigetragen, dessen Umsätze um 30,6% auf 149,76 Mio. EUR (VJ: 114,69 Mio. EUR) erheblich zugelegt hätten. Einerseits habe die MS Industrie AG hier von einem Anstieg der Abrufzahlen durch den Großkunden Daimler Trucks profitiert. Darüber hinaus hätten auch die Umsätze mit den anderen Kunden stark zugelegt, was unter anderem mit dem Serienanlauf der Fertigung für die Traton-Gruppe (Scania-Auftrag) zusammenhänge.Parallel hierzu hätten die Umsätze im Ultraschall-Segment um 14,1% auf 57,41 Mio. EUR (VJ: 50,31 Mio. EUR) ebenfalls sichtbar zugelegt. Hier habe die Gesellschaft insbesondere von einer Verdoppelung der Umsätze bei den Serienmaschinen profitiert, wo die Vertriebsaktivitäten wieder weitestgehend uneingeschränkt möglich gewesen seien. Bei den Sondermaschinen für die Automobilindustrie hätten sich hingegen die Lieferkettenprobleme besonders bemerkbar gemacht, was zu einer Verschiebung von Umsätzen in das laufende Geschäftsjahr 2023 in einem Volumen von ca. 10 Mio. EUR geführt habe. Ohne diesen Effekt hätte die Gesellschaft ein noch stärkeres Umsatzwachstum erwirtschaftet.Auf Basis des deutlichen Umsatzanstiegs sei das EBITDA auf 15,08 Mio. EUR (VJ: 9,12 Mio. EUR) überproportional angeklettert, was zu einem Anstieg der EBITDA-Marge auf 7,3% (VJ: 5,5%) geführt habe. Auch auf Ebene des Nachsteuerergebnisses sei mit 1,18 Mio. EUR (VJ: -4,00 Mio. EUR), nach zwei Geschäftsjahren mit negativem Jahresüberschuss, wieder ein positiver Wert erreicht worden.Die Analysten würden die Guidance als realistisch einstufen und für 2023 mit Umsatzerlösen in Höhe von 235,00 Mio. EUR rechnen, würden jedoch für die kommenden Geschäftsjahre konservativ von einer rückläufigen Umsatzdynamik ausgehen. Überproportional sollte hingegen die Ergebnisentwicklung sein. Neben Skaleneffekten, der Zunahme der margenstarken Ultraschall-Umsätze sowie der zunehmenden Automatisierung in der Produktion sollten die höheren Preisniveaus bei der Produktauslieferung für steigende Ergebnismargen sorgen. Bis 2025 würden die Analysten mit einer Steigerung der EBITDA-Marge auf 12,2% rechnen.Im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells haben Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Analysten der GBC AG, ein Kursziel in Höhe von 2,90 EUR (bisher: 2,85 EUR) ermittelt und sie vergeben für die MS Industrie-Aktie weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 29.06.2023)