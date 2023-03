Mit der antizipierten Rückkehr zur Profitabilität in 2022 würden die Analysten MS Industrie zurück in der Erfolgsspur sehen, was sich in den Multiples 2023e (KGV: 11,5x; KBV: 0,6x) nicht ausreichend widerspiegle. So lasse die herausragende Visibilität im Auftragsbestand vor dem Hintergrund der nach 2023 weitgehend abgeschlossenen Investitionsphase in Zukunft wieder höhere Kapitalrenditen erwarten.



Patrick Speck und Miguel Lago Mascato, Aktienanalysten der Montega AG, bestätigen ihre Kaufempfehlung und das Kursziel von 3,00 Euro für die MS Industrie-Aktie. (Analyse vom 27.03.2023)



Kurzprofil MS Industrie AG:



Die MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) mit Sitz in München ist die börsennotierte Muttergesellschaft einer fokussierten Industriegruppe mit den Geschäftsfeldern Antriebstechnik ("Powertrain Technology Group": Systeme und Komponenten für schwere Verbrennungsmotoren und kundenspezifische Elektromotoren) und Ultraschalltechnik ("Ultrasonic Technology Group": Sondermaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen zählen die weltweite Nutzfahrzeug- und die Pkw-Industrie, gefolgt von der Verpackungsmaschinenindustrie und dem allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau.



Im Rahmen ihrer Strategie konzentriert sich die MS Industrie AG auf vorwiegend organisches Wachstum und Beteiligungen innerhalb der bestehenden industriellen Kernkompetenzen, flankiert durch Engagements im industriellen Immobiliensektor sowie ergänzende Dienstleistungen. (27.03.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - MS Industrie-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck und Miguel Lago Mascato, Aktienanalysten der Montega AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) unverändert zu kaufen.MS Industrie habe jüngst vorläufige Eckdaten für das Geschäftsjahr 2022 vorgelegt. Demnach sei trotz der unterjährig kommunizierten Bauteilknappheiten und Lieferkettenprobleme sowohl die Analysten-Prognose als auch die Guidance übertroffen worden. Heute habe das Unternehmen zudem eine hohe Visibilität hinsichtlich der Auftragslage weit über 2023 hinaus vermeldet.2022 habe MS Industrie eine Betriebsleistung von rund 206 Mio. Euro (9M: 149,8 Mio. Euro) erzielt, was einer Steigerung zum Vorjahr von mehr als 25% entspreche. Für Q4 impliziere dies sogar ein Wachstum in Höhe von knapp 43% yoy. Die Analysten würden davon ausgehen, dass auf Gesamtjahressicht Bestandsveränderungen von unter 5 Mio. Euro vorgelegen hätten, sodass demnach sowohl die Analysten-Prognose (Umsatz: 195,0 Mio. Euro) als auch die Guidance (Umsatz: 200 Mio. Euro) übertroffen worden sein sollte. Dabei dürften die Verwerfungen in den Lieferketten eine noch dynamischere Steigerungsrate verhindert haben, sodass Nachholeffekte in 2023 zu erwarten seien. Der Auftragsbestand habe sich per 31.12. auf 144 Mio. Euro belaufen (9M: 140,8 Mio. Euro) und einen neuen Rekordwert markiert.Wenngleich MS Industrie noch keinerlei Angaben zur Ertragslage im Gesamtjahr 2022 gemacht habe, deute die starke Umsatzentwicklung darauf hin, dass die Rückkehr zur Profitabilität gelungen sei. In der angepassten Prognose für das operative Ergebnis (EBIT: 3,8 Mio. Euro vs. Vj.: -4,4 Mio. Euro) würden die Analysten dennoch von einem noch leicht defizitären Schlussquartal ausgehen (MONe EBIT-Marge Q4: -1,1%), da sich die bei Neuaufträgen unterjährig vorgenommenen Preisaufschläge erst im Jahresverlauf 2023 materialisieren dürften. Trotz des erwarteten positiven Nettoergebnisses in 2022 dürfte das aufgrund bezogener KfW-Coronahilfen noch bestehende "Ausschüttungsverbot" einer Wiederaufnahme der Dividendenzahlungen im Wege stehen.Im Nachgang der Vorabzahlen für 2022 habe MS Industrie außerdem bekannt gegeben, dass der laufende Liefervertrag für Nutzfahrzeug-Ventiltriebsysteme mit einem großen LKW-Kunden vorzeitig bis Ende 2032 ausgedehnt worden sei und eine weitere Verlängerungsoption bis Mitte des nächsten Jahrzehnts bestehe. Die Analysten würden davon ausgehen, dass es sich bei dem Kunden um Daimler Truck handle, für die das Unternehmen seit vielen Jahren als Single-Source-Lieferant tätig sei.Hervorzuheben sei zudem, dass sich die von MS Industrie gefertigten Ventiltriebe bereits für zukünftige Antriebsarten wie die Wasserstoff-Warmverbrennung oder den Einsatz von E-Fuels eignen würden, die für einen nachhaltigen Schwerlastverkehr von herausragender Bedeutung werden dürften. Insofern erhöhe die heutige Meldung die Visibilität auch hinsichtlich der zukünftigen strategischen Aufstellung von MS Industrie immens. Demzufolge gehe das Life-Time-Volumen der Projekte von MS Industrie um ein Vielfaches über den kommunizierten Auftragsbestand hinaus und belaufe sich nach Angaben des Vorstands in der Powertrain-Sparte auf über 1,3 Mrd. Euro.Für das laufende Jahr würden die Analysten knapp mit einer Fortsetzung des zweistelligen Wachstumstempos rechnen, das annähernd gleichermaßen auf Volumen- und Preiseffekten beruhen dürfte. Zum einen würden sowohl Daimler Truck ("leichte Markterholung" in Region EU30) als auch TRATON (Absatzsteigerung zwischen 5 und 15%) von einer positiven Marktentwicklung bei schweren Nutzfahrzeugen ausgehen. Zudem sollten für MS Industrie die Effekte aus den lieferkettenbedingt verzögerten Auslieferungen im Bereich Ultrasonic sowie den unterjährigen Preisanhebungen aus 2022 nun zum Tragen kommen.Für einen auch mittelfristig intakten LKW-Zyklus spreche, dass die Corona-bedingten Produktionsausfälle nach wie vor nicht aufgeholt worden seien, sodass sich das durchschnittliche Alter europäischer LKW mit 13,9 Jahren (Quelle: ACEA) auf einem historischen Höchststand bewegen dürfte.Ergebnisseitig sollten Skalierungs-, Effizienzsteigerungs- und Produktmixeffekte (höherer Anteil margenträchtiger Ultraschallmaschinen) die EBIT-Marge schon 2023 in den deutlich positiven Prozentbereich zurückführen. Trotz noch erhöhter CAPEX u.a. für den Ausbau von Trossingen würden die Analysten darüber hinaus einen positiven FCF in 2023 wieder für realistisch halten. In ihren insgesamt defensiveren Ergebnisprognosen für 2022 ff. würden sie indes das weiterhin noch inflationäre Umfeld sowie die höheren Finanzierungskosten abbilden.