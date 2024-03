Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) mit Sitz in München ist die börsennotierte Muttergesellschaft einer fokussierten Industriegruppe mit den Geschäftsfeldern Antriebstechnik ("Powertrain Technology Group": Systeme und Komponenten für schwere Verbrennungsmotoren und kundenspezifische Elektromotoren) und Ultraschalltechnik ("Ultrasonic Technology Group": Sondermaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen zählen die weltweite Nutzfahrzeug- und die Pkw-Industrie, gefolgt von der Verpackungsmaschinenindustrie und dem allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau.



Im Rahmen ihrer Strategie konzentriert sich die MS Industrie AG auf vorwiegend organisches Wachstum und Beteiligungen innerhalb der bestehenden industriellen Kernkompetenzen, flankiert durch Engagements im industriellen Immobiliensektor sowie ergänzende Dienstleistungen. (19.03.2024/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - MS Industrie-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie der MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG).Mit Daimler Truck und TRATON hätten die beiden wichtigsten Kunden von MS Industrie im XTEC-Segment jüngst einen durchwachsenen Absatzausblick für 2024 vorgelegt. Der Analyst leite daraus ab, dass sich seine bisherigen Prognosen hinsichtlich der Top Line-Entwicklung als zu optimistisch erweisen dürften.2023 hätten sich die Märkte für schwere LKW gemessen an den Absatzzahlen sehr positiv entwickelt. In der EU hätten die Verkäufe um 16% yoy auf rund 347.000 Einheiten zugelegt, in der Region Nordamerika sei das Marktvolumen um 7% yoy auf 331.000 Fahrzeuge gestiegen (Quelle: ACEA; Daimler Truck). Vor diesem Hintergrund gehe Daimler "durch die weiterhin schwierigen konjunkturellen Rahmenbedingungen und das Ausbleiben von Nachholeffekten [...] 2024 von einer Normalisierung der Märkte aus".Konkret werde für die EU mit einem Marktvolumen in Höhe von 260.000 bis 300.000 Einheiten (-25% bis -14% yoy) und für Nordamerika mit 280.000 bis 320.000 Einheiten (-15% bis -3% yoy) gerechnet. Der Gesamtabsatz des Konzerns solle sich auf 490.000 bis 510.000 Fahrzeuge belaufen (-7 bis -3% yoy; 2023: 526.000). Die TRATON-Gruppe (u.a. MAN, Scania, Navistar) stelle angesichts eines nach wie vor hohen Auftragsbestands global eine Absatzentwicklung zwischen -5 und +10% yoy in Aussicht (2023: 338.000 Einheiten), spreche für Europa aber ebenso von einer Normalisierung.Wenngleich die Ausblicke der beiden LKW-Großkunden noch relativ robust anmuten würden, erachte der Analyst die schwachen Marktprognosen für Europa als Frühindikator. Hier agiere MS Industrie als Single Source-Lieferant von Ventiltriebsystemen für Daimler Truck und befinde sich in der Hochlaufphase eines vergleichbaren Auftrags von Scania. Im Gesamtjahr 2023 dürfte das von diesen beiden Großaufträgen dominierte Segment XTEC Umsatzerlöse in Höhe von rund 170 Mio. EUR erzielt haben (MONe: +14% yoy).Trotz der revidierten Top Line-Prognose gehe der Analyst davon aus, dass MS Industrie im laufenden Jahr das 2023 vermutlich deutlich verbesserte Ergebnisniveau (MONe EBIT: 9,9 Mio. EUR; 9M: 9,1 Mio. EUR; Vj.: 2,7 Mio. EUR) verteidigen und die Marge weiter steigern könne. So sollten die Kosteneinspareffekte aus den Automatisierungsmaßnahmen in Trossingen zu einem positiven Effekt von etwa 3 Mio. EUR (MONe) führen und die angesichts des reduzierten Volumens fehlenden Deckungsbeiträge kompensieren. Wenngleich sich der Analyst für 2024 ff. insgesamt defensiver positioniere, erwarte er 2024 nach wie vor ein zweistelliges operatives Ergebnis (MONe: 10,2 Mio. EUR) und einen positiven Free Cashflow.Der kundenseitig schwache Ausblick für den LKW-Markt wirke sich auch auf MS Industries Aussichten im Segment XTEC aus und dürfte zu einer verhaltenen Guidance 2024 führen.In Anbetracht der zuletzt guten Performance der Aktie (3M: +6,7% vs. CDAX) besteht das Risiko für Gewinnmitnahmen, sodass Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, sein Rating bei einem neuen Kursziel von 2,40 EUR (zuvor: 3,30 EUR) auf "halten" (zuvor: "kaufen") zurücknimmt. (Analyse vom 19.03.2024)