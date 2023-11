Börsenplätze MS Industrie-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs MS Industrie-Aktie:

1,65 EUR -1,79% (14.11.2023, 10:37)



XETRA-Aktienkurs MS Industrie-Aktie:

1,68 EUR -0,59% (13.11.2023, 17:36)



ISIN MS Industrie-Aktie:

DE0005855183



WKN MS Industrie-Aktie:

585518



Ticker-Symbol MS Industrie-Aktie:

MSAG



Kurzprofil MS Industrie AG:



Die MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) mit Sitz in München ist die börsennotierte Muttergesellschaft einer fokussierten Industriegruppe mit den Geschäftsfeldern Antriebstechnik ("Powertrain Technology Group": Systeme und Komponenten für schwere Verbrennungsmotoren und kundenspezifische Elektromotoren) und Ultraschalltechnik ("Ultrasonic Technology Group": Sondermaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen zählen die weltweite Nutzfahrzeug- und die Pkw-Industrie, gefolgt von der Verpackungsmaschinenindustrie und dem allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau.



Im Rahmen ihrer Strategie konzentriert sich die MS Industrie AG auf vorwiegend organisches Wachstum und Beteiligungen innerhalb der bestehenden industriellen Kernkompetenzen, flankiert durch Engagements im industriellen Immobiliensektor sowie ergänzende Dienstleistungen. (14.11.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - MS Industrie-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck und Miguel Lago Mascato, Aktienanalysten der Montega AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) unverändert zu kaufen.MS Industrie werde bis Monatsende die Zahlen zum dritten Quartal 2023 vorlegen. Nachdem das Unternehmen bereits in H1 mit dynamischem Wachstum und einer überproportionalen Ergebnissteigerung habe glänzen können (Umsatz +29,6% yoy; EBIT +70,6% yoy), würden die Analysten auch für Q3 von starken operativen Kennzahlen und einer Bestätigung der Guidance ausgehen.Konkret würden die Analysten für Q3 mit einem Konzernerlös von 60,8 Mio. Euro rechnen, womit sich die Wachstumsdynamik abermals im deutlich zweistelligen Bereich bewegen sollte (MONe: +19,2% yoy). Zwar habe Daimler Trucks für Q3 von einem leichten Absatzrückgang i.H.v. 5% yoy berichtet, dieser habe jedoch u.a. darauf beruht, dass nach Angaben des Daimler-Managements in den USA aufgrund von fehlenden Teilen eines Zulieferers eine "signifikante Zahl" von Trucks nicht habe ausgeliefert werden können. Bei dem Lieferanten handle es sich nach Erachten der Analysten jedoch nicht um MS Industrie, die ihren Abrufzahlen laut Vorstand in der geforderten Menge nachkomme.Überdies hätten sowohl der nordamerikanische Markt für schwere LKW (Klasse 8) mit +6% yoy als auch insbesondere die Region EU30 mit +42% yoy in Q3 eine mehr als robuste Nachfrageentwicklung verzeichnet, wobei Europa durch die verpflichtende Einführung des intelligenten Tachographen der 2. Generation einen Vorkaufseffekt erfahren habe. Damit steuere MS Industrie nach Erachten der Analysten weiter auf ein Übertreffen des FY-Umsatzziels von rund 245 Mio. Euro zu. Ergebnisseitig sollten sich die Kombination aus Operating Leverage, Preisanhebungen sowie die umgesetzten Restrukturierungen und Optimierungen erneut in einer signifikanten Profitabilitätssteigerung niederschlagen (MONe Q3 EBIT: 2,5 Mio. Euro; Vj.: 0,2 Mio. Euro) und den jüngsten Trend untermauern.Die Q3-Zahlen sollten das Margensteigerungspotenzial des Unternehmens und die nach Erachten der Analysten vorliegende Unterbewertung der Aktie unterstreichen.Patrick Speck und Miguel Lago Mascato, Analysten der Montega AG, bestätigen ihre Prognosen vollumfänglich und bekräftigen das Rating "kaufen" für die MS Industrie-Aktie sowie das Kursziel von 3,30 Euro. (Analyse vom 14.11.2023)