Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze MS Industrie-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs MS Industrie-Aktie:

1,92 EUR +1,05% (01.02.2024, 17:43)



XETRA-Aktienkurs MS Industrie-Aktie:

1,95 EUR +0,52% (01.02.2024, 17:36)



ISIN MS Industrie-Aktie:

DE0005855183



WKN MS Industrie-Aktie:

585518



Ticker-Symbol MS Industrie-Aktie:

MSAG



Kurzprofil MS Industrie AG:



Die MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) mit Sitz in München ist die börsennotierte Muttergesellschaft einer fokussierten Industriegruppe mit den Geschäftsfeldern Antriebstechnik ("Powertrain Technology Group": Systeme und Komponenten für schwere Verbrennungsmotoren und kundenspezifische Elektromotoren) und Ultraschalltechnik ("Ultrasonic Technology Group": Sondermaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen zählen die weltweite Nutzfahrzeug- und die Pkw-Industrie, gefolgt von der Verpackungsmaschinenindustrie und dem allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau.



Im Rahmen ihrer Strategie konzentriert sich die MS Industrie AG auf vorwiegend organisches Wachstum und Beteiligungen innerhalb der bestehenden industriellen Kernkompetenzen, flankiert durch Engagements im industriellen Immobiliensektor sowie ergänzende Dienstleistungen. (01.02.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - MS Industrie-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) unverändert zu kaufen.Nach zwei Jahren mit organischen Wachstumsraten >20% dürfte sich die Top Line bei MS Industrie im laufenden Jahr deutlich gemächlicher entwickeln. Nichtsdestotrotz gehe Speck vor dem Hintergrund von erwarteten Effekten durch die Automatisierung im Segment XTEC sowie der Normalisierung der Lieferkettenproblematik bei UTG, von einer weiter deutlich positiven Ergebnisentwicklung aus.Nach aktuellen Zahlen des Herstellerverbands ACEA hätten die Absätze von LKW in der EU in 2023 um 16,3% yoy auf 346.986 Fahrzeuge zugelegt (95,7% Diesel-Anteil). Für Q4 habe dies allerdings im Jahresvergleich einen leichten Rückgang von 2,2% auf 78.220 Einheiten bedeutet. MS Industries Großkunde Daimler Trucks habe für das Schlussquartal sogar einen um 9,6% yoy rückläufigen Absatz gemeldet. Nichtsdestotrotz habe das Gesamtvolumen in 2023 auch hier leicht über Vorjahr (+1,1%) und deutlich über dem Niveau aus 2021 (+15,5%) gelegen. Darüber hinaus habe die TRATON Gruppe kürzlich für 2023 einen um 23% yoy geringeren Auftragseingang bei LKW (u.a. Scania/MAN) gemeldet, blicke aber dank eines vollen Orderbuchs mit Reichweiten bis ins H2/24 dennoch optimistisch auf das Jahr. Ebenso wie Daimler beliefere MS Industrie seit 2021 auch TRATON mit Ventiltrieben für Verbrennungsmotoren, allerdings befinde sich die Serienfertigung noch in der Hochlaufphase und sollte erst ab 2027 eine Kammlinie von >150.000 Einheiten erreichen (vgl. Daimler: Kammlinie bei ca. 200.000 Einheiten).Insgesamt dürfte sich somit die LKW-Konjunktur im laufenden Jahr zwar etwas eintrüben, die Auftragslage bei den für XTEC wichtigsten Herstellern erachte der Analyst aber weiterhin als solide und gehe daher für 2024 annähernd von einem Seitwärtsschritt bei den Segmenterlösen aus (MONe: -1,1% yoy auf 173 Mio. EUR). Hervorzuheben sei zudem, dass die Nachfrage nach alternativen Antrieben von niedriger Basis deutlich anziehe. So habe Daimler in 2023 ein Absatzplus batterieelektrischer LKW von rund 277% auf 3.443 Einheiten verzeichnet. Bis 2030 werde der Verkauf einer jährlich fünfstelligen Zahl emissionsfreier Fahrzeuge avisiert, wozu auch Wasserstoff-LKW zählen sollten. Dies betreffe vorwiegend auch die von MS Industrie produzierten Ventiltriebsysteme für schwere Dieselmotoren, die bereits allesamt baugleich für die Wasserstoffverbrennung entwickelt worden seien und bereits zum Einsatz kommen würden. Insofern sehe der Analyst diesen Geschäftszweig auch perspektivisch nicht als "stranded asset" an.Weniger dynamisch als in 2023 (9M: +42% yoy) dürfte sich im laufenden GJ auch das Segment Ultrasonic entwickeln. Hier erwarte der Analyst vor allem in den Technologiebereichen (Serienmaschinen, Systeme und Komponenten, Nonwovens) ein weiteres Umsatzwachstum, während er bei den Sondermaschinen von einer Seitwärtsbewegung ausgehe. Konkret kalkuliere er mit einem Segmenterlös von knapp 79 Mio. EUR (+1,0% yoy).Bei MS Industrie ebbe die dynamische Wachstumsphase der letzten Jahre ab, was nach Erachten des Analysten aber nicht zu Lasten der Profitabilität gehen sollte. Vielmehr sollten die Investitionen in die Effizienzsteigerung der Fertigung nun Früchte tragen.Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, erachtet die MS Industrie-Aktie daher unverändert als attraktiv bewertet (KGV 2024e: 8,1x) und bestätigt das Rating "kaufen" und das Kursziel von 3,30 EUR. (Analyse vom 01.02.2024)