Tradegate-Aktienkurs MS Industrie-Aktie:

1,94 EUR 0,00% (31.01.2024, 08:56)



XETRA-Aktienkurs MS Industrie-Aktie:

1,93 EUR -1,53% (31.01.2024, 13:52)



ISIN MS Industrie-Aktie:

DE0005855183



WKN MS Industrie-Aktie:

585518



Ticker-Symbol MS Industrie-Aktie:

MSAG



Kurzprofil MS Industrie AG:



Die MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) mit Sitz in München ist die börsennotierte Muttergesellschaft einer fokussierten Industriegruppe mit den Geschäftsfeldern Antriebstechnik ("Powertrain Technology Group": Systeme und Komponenten für schwere Verbrennungsmotoren und kundenspezifische Elektromotoren) und Ultraschalltechnik ("Ultrasonic Technology Group": Sondermaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen zählen die weltweite Nutzfahrzeug- und die Pkw-Industrie, gefolgt von der Verpackungsmaschinenindustrie und dem allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau.



Im Rahmen ihrer Strategie konzentriert sich die MS Industrie AG auf vorwiegend organisches Wachstum und Beteiligungen innerhalb der bestehenden industriellen Kernkompetenzen, flankiert durch Engagements im industriellen Immobiliensektor sowie ergänzende Dienstleistungen. (31.01.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Sauerlach (www.aktiencheck.de) - MS Industrie-Aktienanalyse vom "Nebenwerte Journal":Oliver Vollbrecht vom "Nebenwerte Journal" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) unter die Lupe.Während die Geschäftsjahre 2020 und 2021 für die MS Industrie AG mit tiefroten Zahlen geendet hätten, habe man 2022 bei steigenden Umsätzen bereits einen (kleinen) Gewinn erzielt. 2023 habe endgültig den Turnaround gebracht, Umsatz und Ergebnis hätten kräftig angezogen. 2024 stehe nun im Zeichen von Optimierung, Marge und Cashflow. Die AG selbst fungiere weiterhin als reine Holdinggesellschaft mit den beiden operativen Segmenten XTEC (bis Sommer 2023: Powertrain) und Ultrasonic.Von einem "deutlichen Abschlag" in der Bewertung der MS Industrie AG sei im NJ 8/22 bei einem Kurs von EUR 1,30 zu lesen gewesen. Nach längerer Seitwärtsbewegung habe die Aktie zuletzt deutlich Fahrt aufgenommen und liege aktuell bei EUR 1,88. Im operativen Geschäft komme nun nach schwierigen Jahren die Zeit der Ernte mit leichtem Umsatz und über proportionalem Ergebniswachstum. Da sei ein Börsenwert von EUR 57 Mio. sehr wenig für einen profitablen Umsatz von EUR 250 Mio. Ein KBV von 0,7 und ein KGV 2025e von 5,7 würden ebenfalls Unterbewertung signalisieren. Über den dicken Daumen würden diese Kennziffern denen des Kunden Traton ähneln - dessen Aktie gerade steige.Wer fundamental denkt, greift jetzt bei MS Industrie zu, so Oliver Vollbrecht vom "Nebenwerte Journal". Der Chart bestätige die positive Einschätzung. (Ausgabe 02/2024)Börsenplätze MS Industrie-Aktie: