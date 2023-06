Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil MS Industrie AG:



Die MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) mit Sitz in München ist die börsennotierte Muttergesellschaft einer fokussierten Industriegruppe mit den Geschäftsfeldern Antriebstechnik ("Powertrain Technology Group": Systeme und Komponenten für schwere Verbrennungsmotoren und kundenspezifische Elektromotoren) und Ultraschalltechnik ("Ultrasonic Technology Group": Sondermaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen zählen die weltweite Nutzfahrzeug- und die Pkw-Industrie, gefolgt von der Verpackungsmaschinenindustrie und dem allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau.



Im Rahmen ihrer Strategie konzentriert sich die MS Industrie AG auf vorwiegend organisches Wachstum und Beteiligungen innerhalb der bestehenden industriellen Kernkompetenzen, flankiert durch Engagements im industriellen Immobiliensektor sowie ergänzende Dienstleistungen. (26.06.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - MS Industrie-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck und Miguel Lago Mascato, Aktienanalysten der Montega AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) unverändert zu kaufen.Die Analysten hätten in der vergangenen Woche mit dem Vorstand der MS Industrie AG, Herrn Dr. Aufschnaiter, einen virtuellen Round Table über die CONNECT-Plattform veranstaltet.Die 100%ige Tochtergesellschaft MS Powertrain Technologie GmbH erfahre zur Jahresmitte eine Umfirmierung in MS XTEC GmbH, womit die strategische Weiterentwicklung dieses Segments mit Fokus auf die Präzisionsbearbeitung für Hochleistungsantriebe (Verbrenner, Elektro, Wasserstoff, E-Fuels) reflektiert werde. Allein auf Basis des "booked business" dürften bei XTEC in 2023 Umsätze i.H.v. rund 165 Mio. Euro erzielt werden (ca. +10% yoy; Vj.: 149,8 Mio. Euro).Eine noch dynamischere Entwicklung habe der Vorstand für das Segment Ultraschall-Technologie avisiert. Nach Erlösen i.H.v. 57,4 Mio. Euro in 2022 würden für das laufende Jahr über 70 Mio. Euro in Aussicht gestellt (ca. +22% yoy). Hintergrund dessen sei eine Erholung der Nachfrage im Sondermaschinenbau, da die Automotive-OEMs nach einer Phase der Investitionszurückhaltung nun wieder massiv in eine Ausweitung ihrer Modellpalletten investieren würden. Hinzu komme, dass im Bereich der Serienmaschinen nach den Corona-bedingten Vertriebseinschränkungen der vergangenen Jahre nun die technischen und teilweise patentierten Alleinstellungsmerkmale wieder voll zum Tragen kommen und dieses noch junge Geschäftsfeld (Umsatz 2022: ca. 8 Mio. Euro) überproportional zur Erlösentwicklung beitragen sollte.In Summe habe der Vorstand für 2023 ff. einen Umsatzverlauf skizziert, der sich mit den Analystenprognosen annähernd decke. Ohnehin verfüge das Unternehmen bezüglich der Top Line über eine beachtliche Visibilität. So belaufe sich das Auftragsvolumen im Segment XTEC bis 2031 auf über 1,3 Mrd. Euro. Trotz der rezessiven Lage und der grundsätzlich ausgeprägten Konjunktursensitivität insbesondere des LKW-Marktes würden auch die Analysten die Nachfrage über das laufende Jahr hinaus als robust einschätzen. So habe etwa Großkunde Daimler Trucks eine quasi sichergestellte Vollauslastung bis mindestens Ende 2023 gemeldet.Die Analysten sähen sich in ihrer Sichtweise auf den Investment Case vollends bestätigt. Nach schwierigen Geschäftsjahren verspüre MS Industrie nun wieder Rückenwind und sollte mit positivem Newsflow aufwarten. Vor diesem Hintergrund würden die Analysten die Aktie als attraktiv bewertet erachten.Patrick Speck und Miguel Lago Mascato, Analysten der Montega AG, bestätigen die Kaufempfehlung für die MS Industrie-Aktie und das Kursziel von 3,00 Euro. (Analyse vom 26.06.2023)