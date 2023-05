Börsenplätze MS Industrie-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs MS Industrie-Aktie:

1,62 EUR +0,62% (31.05.2023, 08:00)



XETRA-Aktienkurs MS Industrie-Aktie:

1,61 EUR -1,23% (30.05.2023, 17:36)



ISIN MS Industrie-Aktie:

DE0005855183



WKN MS Industrie-Aktie:

585518



Ticker-Symbol MS Industrie-Aktie:

MSAG



Kurzprofil MS Industrie AG:



Die MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) mit Sitz in München ist die börsennotierte Muttergesellschaft einer fokussierten Industriegruppe mit den Geschäftsfeldern Antriebstechnik ("Powertrain Technology Group": Systeme und Komponenten für schwere Verbrennungsmotoren und kundenspezifische Elektromotoren) und Ultraschalltechnik ("Ultrasonic Technology Group": Sondermaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen zählen die weltweite Nutzfahrzeug- und die Pkw-Industrie, gefolgt von der Verpackungsmaschinenindustrie und dem allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau.



Im Rahmen ihrer Strategie konzentriert sich die MS Industrie AG auf vorwiegend organisches Wachstum und Beteiligungen innerhalb der bestehenden industriellen Kernkompetenzen, flankiert durch Engagements im industriellen Immobiliensektor sowie ergänzende Dienstleistungen. (31.05.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - MS Industrie-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck und Miguel Lago Mascato, Aktienanalysten der Montega AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) unverändert zu kaufen.MS Industrie habe in der vergangenen Woche Zahlen für das erste Quartal 2023 vorgelegt, die ein starkes Umsatzwachstum und zugleich einen leichten Rückgang des Nettoergebnisses aufgewiesen hätten. Der Ausblick für das Gesamtjahr sei unverändert geblieben.Beide Segmente würden deutlich zweistellig zulegen: Der Konzernumsatz sei um 27,5% yoy auf 59,9 Mio. Euro gestiegen. Haupttreiber sei das Segment Ultrasonic gewesen, das aufgrund der bis Ende letzten Jahres bestehenden Lieferkettenprobleme nun von einer verspäteten Auslieferung bereits angearbeiteter Maschinen profitiert habe und um 43% yoy auf rund 16,8 Mio. Euro gewachsen sei. Das Segment Powertrain habe bei Umsätzen i.H.v. rund 43,1 Mio. Euro ein Wachstum von 22% yoy erzielt. Auch die Auftragsbestände beider Geschäftsbereiche hätten per Ende März trotz der starken Erlösentwicklung jeweils zweistellig über den durchschnittlichen Vergleichswerten des Vorjahres (Powertrain +12% yoy; Ultrasonic +13% yoy) gelegen. In Summe habe sich das Orderbuch zuletzt auf 148 Mio. Euro belaufen, wobei dies nur einen Bruchteil des Life Time-Volumens der Auftrags-Pipeline des Konzerns darstellen dürfte (vgl. Comment vom 27.3.).Seitwärtsschritt im operativen Ergebnis: Der Rohertrag sei aufgrund eines schlechteren Produktmix' unterproportional um ca. 18% yoy auf 29,0 Mio. Euro (Vj.: 24,6 Mio. Euro) gestiegen, sodass die Rohertragsmarge um 4,0 PP auf 48,4% zurückgegangen sei. Wenngleich das Ultraschallgeschäft grundsätzlich mit einer überdurchschnittlichen Profitabilität einhergehen sollte, sei die schwache Margenentwicklung laut Vorstand auf den Abverkauf von Maschinen mit Bestelldatum vor Mai 2022 zurückzuführen, die damit noch vor dem Wirksamwerden von Preiserhöhungen geordert worden seien. Kostensteigerungen in den übrigen OPEX hätten darüber hinaus dazu geführt, dass das EBITDA mit 5,1 Mio. Euro (Vj.: 4,7 Mio. Euro) nur leicht über dem Vorjahreswert gelegen habe und das EBIT mit 1,9 Mio. Euro exakt einen Seitwärtsschritt zum Vorjahr bedeutet habe. Im Nettoergebnis habe sogar ein leichter Rückgang auf 0,7 Mio. Euro (Vj.: 0,9 Mio. Euro) resultiert. Der Finanzmittelfonds habe sich mit -27,3 Mio. Euro gegenüber dem Jahresende 2022 (-27,8 Mio. Euro) nur leicht verbessert gezeigt.MS Industrie habe ein solides Auftaktquartal hingelegt. Die Analysten würden dem Unternehmen vor dem Hintergrund strukturell intakter Treiber unverändert eine deutliche Verbesserung der Profitabilität zutrauen.Patrick Speck und Miguel Lago Mascato, Analysten der Montega AG, bestätigen das Rating "kaufen" für die MS Industrie-Aktie und das Kursziel von 3,00 Euro. (Analyse vom 30.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link