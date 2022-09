(5a) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erstellung von Researchberichten gegen Entgelt mit diesem Unternehmen oder Emittenten des analysierten Finanzinstruments getroffen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wurde dem Emittent der Entwurf der Finanzanalyse (ohne Bewertungsteil) vor Veröffentlichung zugänglich gemacht.



(7) Der zuständige Analyst, der Chefanalyst, der stellvertretende Chefanalyst und oder eine sonstige an der Studienerstellung beteiligte Person hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Anteile oder sonstige Finanzinstrumente an diesem Unternehmen.



(11) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat bedeutende finanzielle Interessen an dem analysierten Unternehmen, wie z.B. die Gewinnung und/oder Ausübung von Mandaten beim analysierten Unternehmen bzw. die Gewinnung und/oder Erbringung von Dienstleistungen für das analysierte Unternehmen (z.B. Präsentation auf Konferenzen, Roundtables, Roadshows etc.).

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze MS Industrie-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs MS Industrie-Aktie:

1,375 EUR +1,10% (13.09.2022, 22:26)



XETRA-Aktienkurs MS Industrie-Aktie:

1,36 EUR -1,81% (13.09.2022, 17:36)



ISIN MS Industrie-Aktie:

DE0005855183



WKN MS Industrie-Aktie:

585518



Ticker-Symbol MS Industrie-Aktie:

MSAG



Kurzprofil MS Industrie AG:



Die MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) mit Sitz in München ist die börsennotierte Muttergesellschaft einer fokussierten Industriegruppe mit den Geschäftsfeldern Antriebstechnik ("Powertrain Technology Group": Systeme und Komponenten für schwere Verbrennungsmotoren und kundenspezifische Elektromotoren) und Ultraschalltechnik ("Ultrasonic Technology Group": Sondermaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen zählen die weltweite Nutzfahrzeug- und die Pkw-Industrie, gefolgt von der Verpackungsmaschinenindustrie und dem allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau.



Im Rahmen ihrer Strategie konzentriert sich die MS Industrie AG auf vorwiegend organisches Wachstum und Beteiligungen innerhalb der bestehenden industriellen Kernkompetenzen, flankiert durch Engagements im industriellen Immobiliensektor sowie ergänzende Dienstleistungen. (14.09.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - MS Industrie-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, stufen die Aktie der MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin mit "kaufen" ein.Mit dem dynamischen Anstieg der Umsatzerlöse in Höhe von 15,8% auf 97,02 Mio. Euro (VJ: 83,82 Mio. Euro) habe die MS Industrie AG im ersten Halbjahr 2022 die Erwartungen der Analysten der GBC AG erfüllt. Erwartungsgemäß sei die Gesellschaft dabei in der Lage gewesen, die Corona-bedingte Umsatzlücke der Vorjahre vollständig zu schließen. Mit dem dynamischen Umsatzanstieg sei, auf Basis des aktuellen Konsolidierungskreises, sogar das beste erste Halbjahr der Unternehmensgeschichte erreicht worden. Beide Geschäftsbereiche Powertrain und Ultrasonic hätten hierzu gleichermaßen beigetragen.Im Powertrain-Segment hätten die Umsätze, als Folge einer hohen Nachfrage des Großkunden Daimler Truck sowie infolge des Serienanlaufs bei neuen Kunden (TRATON, Liebherr), um 15,2% auf 69,87 Mio. Euro (VJ: 60,68 Mio. Euro) deutlich zugelegt. Der MS-Großkunde Daimler Truck habe im ersten Halbjahr 2022 die Absatzzahlen in der EU30-Region, trotz Störungen bei den Lieferketten, um 14,6% deutlich steigern können, was sich auch positiv auf die Auftragslage der MS Industrie ausgewirkt habe.Im Ultraschall-Segment seien die Umsätze ebenfalls deutlich um 17,7% auf 27,31 Mio. Euro geklettert (VJ: 23,20 Mio. Euro). Nach Unternehmensangaben seien dabei insbesondere bei den "Ultraschall-Serienmaschinen" sowie bei den "Ultraschall Systemen und Komponenten" jeweils deutliche Wachstumsraten erreicht worden, wohingegen im Sondermaschinen-Bereich noch eine verhaltene Auslieferungssituation vorgeherrscht habe. Hier habe sich die Lieferketten-Problematik bemerkbar gemacht. Mittlerweile verzeichne die MS Industrie AG auch in diesem Teilsegment einen deutlichen Nachfrageanstieg, da die Modellpaletten bei den OEM's wieder ausgebaut würden.Sowohl auf EBITDA als auch auf EBIT-Basis liege eine im Vergleich zum Umsatzanstieg deutlich überproportionale Steigerung vor und es seien, auf Basis des aktuellen Konzernkreises, jeweils neue Rekordwerte erreicht worden. Infolge der umgesetzten Restrukturierungen, der allgemein hohen Kostendisziplin sowie aufgrund von Skaleneffekten habe sich das EBITDA auf 10,03 Mio. Euro (VJ: 6,04 Mio. Euro) und das EBIT auf 4,22 Mio. Euro (VJ: -1,04 Mio. Euro) erhöht.Mit Veröffentlichung der Halbjahreszahlen 2022 habe die MS Industrie AG die im Rahmen des Geschäftsberichtes 2021 publizierten Prognosen bestätigt. Dabei werde unverändert mit einem industriellen Konzernumsatz in Höhe von rund 200 Mio. Euro gerechnet, begleitet von einem deutlichen Anstieg des operativen Ergebnisses sowie des Nachsteuerergebnisses.Gemäß aktueller Meldung plane die MS Industrie AG die Emission einer Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 20 Mio. Euro und einem Kupon in Höhe von 6,25%. Die im Wege eines Private Placements eingeworbenen Anleihemittel sollten zur weiteren Finanzierung des organischen Wachstums und zu einer Verbreiterung und längerfristigen Ausrichtung der Refinanzierungsbasis verwendet werden. Neben den operativen Cashflows könne die Tilgung am Ende der Anleihelaufzeit auch durch den Verkauf nicht betriebsnotwendiger Immobilien (beispielsweise in den USA) erfolgen. Die Verbreiterung der Finanzierungsbasis sei nach Erachten der Analysten der GBC AG, insbesondere da in den kommenden Geschäftsjahren mit einem deutlichen rückläufigen Investitionsvolumen zu rechnen sei, nachvollziehbar.Im Rahmen des angepassten DCF-Bewertungsmodells hätten die Analysten der GBC AG mit 2,45 Euro (bisher: 2,50 Euro) ein nahezu unverändertes Kursziel ermittelt. Kurszielerhöhend hätten sich die Erhöhung der Ergebnisprognosen für das laufende Geschäftsjahr 2022 sowie der Roll-Over-Effekt (neue Kurszielbasis 31.12.2023) ausgewirkt. Die positiven Bewertungseffekte seien jedoch vollständig von der Anhebung des Diskontierungsfaktors auf 9,62% (bisher: 8,86%) aufgezehrt worden. Dies sei ein Resultat der marktbedingten Anpassung des risikolosen Zinssatzes auf 1,25% (bisher: 0,40%).Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, vergeben für die MS Industrie-Aktie weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 14.09.2022)Bezüglich der in der Analyse besprochenen Wertpapiere oder Finanzinstrumente besteht folgender möglicher Interessenskonflikt: