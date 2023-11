Börsenplätze MS Industrie-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs MS Industrie-Aktie:

1,67 EUR +0,60% (24.11.2023, 12:41)



XETRA-Aktienkurs MS Industrie-Aktie:

1,68 EUR -0,59% (13.11.2023, 17:36)



ISIN MS Industrie-Aktie:

DE0005855183



WKN MS Industrie-Aktie:

585518



Ticker-Symbol MS Industrie-Aktie:

MSAG



Kurzprofil MS Industrie AG:



Die MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) mit Sitz in München ist die börsennotierte Muttergesellschaft einer fokussierten Industriegruppe mit den Geschäftsfeldern Antriebstechnik ("Powertrain Technology Group": Systeme und Komponenten für schwere Verbrennungsmotoren und kundenspezifische Elektromotoren) und Ultraschalltechnik ("Ultrasonic Technology Group": Sondermaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen zählen die weltweite Nutzfahrzeug- und die Pkw-Industrie, gefolgt von der Verpackungsmaschinenindustrie und dem allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau.



Im Rahmen ihrer Strategie konzentriert sich die MS Industrie AG auf vorwiegend organisches Wachstum und Beteiligungen innerhalb der bestehenden industriellen Kernkompetenzen, flankiert durch Engagements im industriellen Immobiliensektor sowie ergänzende Dienstleistungen. (24.11.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - MS Industrie-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck und Miguel Lago Mascato, Aktienanalysten der Montega AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) unverändert zu kaufen.MS Industrie habe jüngst die Zahlen zum dritten Quartal 2023 bekannt gegeben und erneut die Guidance umsatzseitig leicht angehoben.In Q3 habe MS Industrie ein Umsatzwachstum von 18,6% yoy auf 60,5 Mio. Euro erzielt, was annähernd der Analystenerwartung (60,8 Mio. Euro) entsprochen habe und auf einer weiterhin hohen Dynamik in den beiden Segmenten XTEC (9M: +20% yoy) und Ultrasonic (9M: +42% yoy) beruht habe. Letzteres habe laut Vorstand nichtsdestotrotz noch Auswirkungen durch Beschaffungsprobleme bei Zukaufteilen (z.B. Pneumatik) verzeichnet, sodass Auslieferungsverschiebungen bis Q1/24 vorliegen dürften. Dennoch sei es MS Industrie in diesem Segment inzwischen gelungen, einen Großteil des Auftragsstaus der Vorquartale abzubauen, was sich in einem erwartungsgemäß deutlich rückläufigen Auftragsbestand für Ultrasonic zeige (-29,3% yoy). Demgegenüber habe der Auftragsbestand bei XTEC mit +7,4% yoy solide zugelegt, sodass das Orderbuch per 30.09. mit rund 129 Mio. Euro (Vj.: 140,8 Mio. Euro) weiterhin eine Visibilität bis weit in 2024 hinein verleihe.Vor diesem Hintergrund gehe das Unternehmen auch für Q4 von einem positiven Verlauf aus und avisiere für 2023 nun einen Konzernumsatz i.H.v. rund 250 Mio. Euro (zuvor: rd. 245 Mio. Euro). Dies decke sich mit der Analystenprognose und lasse für Q4 eine Normalisierung der Wachstumsrate auf rund 10% yoy erwarten, nachdem Q4/22 (+39,5% yoy) bereits von einer signifikanten Steigerung bzw. Erholung geprägt gewesen sei.Nach dem geglückten Turnaround in 2022 steuere MS Industrie für das laufende Jahr auf eine weitere erhebliche Ergebnissteigerung zu, die sich nach Erachten der Analysten überdies für 2024 bereits abzeichne. Gleichzeitig rangiere der Kurs der Aktie seit zwei Jahren in einem ausgeprägten Seitwärtskorridor.Patrick Speck und Miguel Lago Mascato, Analysten der Montega AG, erachten dies angesichts der deutlich verbesserten Finanzkennzahlen als ungerechtfertigt und bestätigen ihr Rating "kaufen" für die MS Industrie-Aktie und das Kursziel von 3,30 Euro. (Analyse vom 24.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link