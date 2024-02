(7) Der zuständige Analyst, der Chefanalyst, der stellvertretende Chefanalyst und oder eine sonstige an der Studienerstellung beteiligte Person hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Anteile oder sonstige Finanzinstrumente an diesem Unternehmen.



(11) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat bedeutende finanzielle Interessen an dem analysierten Unternehmen, wie z.B. die Gewinnung und/oder Ausübung von Mandaten beim analysierten Unternehmen bzw. die Gewinnung und/oder Erbringung von Dienstleistungen für das analysierte Unternehmen (z.B. Präsentation auf Konferenzen, Roundtables, Roadshows etc.).

Augsburg (www.aktiencheck.de) - MS Industrie-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, stufen die Aktie der MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) in einer aktuellen Aktienanalyse mit "kaufen" ein.Die MS Industrie AG mit ihren beiden Geschäftsbereichen MS XTEC und MS Ultrasonic profitiere derzeit von einer positiven Nachfrageentwicklung. Nachdem die Gesellschaft im ersten Corona-Jahr noch von Werksschließungen der Hauptkunden und im darauf folgenden Geschäftsjahr 2021 von Lieferengpässen bei Microchips betroffen gewesen sei, zeige sich seit dem Geschäftsjahr 2022 ein deutlich positiveres Bild. Bereits im Geschäftsjahr 2022 sei die pandemiebedingte Umsatzlücke geschlossen und die Gewinnschwelle auf allen Ergebnisebenen wieder erreicht worden. Hierzu hätten sowohl der Großkunde "Daimler Trucks" als auch der Anlauf der Serienfertigung für die Traton-Gruppe beigetragen, der die Umsätze des größeren Segments MS XTEC verbreitere. Darüber hinaus habe die MS Industrie AG von einer starken Umsatzentwicklung bei Serienmaschinen im Segment Ultraschall profitiert.Die im Jahr 2022 eingeleitete Rückkehr auf den Wachstumspfad habe im Jahr 2023, für das die Zahlen der ersten neun Monate vorlägen, fortgesetzt werden können. Der starke Umsatzanstieg um 25,9% auf 186,3 Mio. EUR (Vorjahr: 148,1 Mio. EUR) sei, wie schon in 2022, von einem hohen Abrufvolumen der Hauptkunden im Bereich MS XTEC getragen worden, wobei hier zunehmend Anwendungen aus den Bereichen Off-Highway, Hybrid und E-Mobility adressiert würden. Darüber hinaus gebe es im Segment Ultraschall Nachholeffekte bei Sondermaschinen und eine Normalisierung der Vertriebsaktivitäten bei Serienmaschinen.Das starke Umsatzwachstum habe zu einem ebenfalls deutlichen Anstieg des EBITDA auf 18,4 Mio. EUR geführt (Vorjahr: 13,2 Mio. EUR). Die EBITDA-Marge habe mit 9,9% (Vorjahr: 8,9%) nur knapp den zweistelligen Bereich verfehlt. Bereits zum Halbjahr habe sich abgezeichnet, dass das Unternehmen zunehmend von einer besseren Preisdurchsetzung profitieren könne, nachdem im Vorjahr noch Anlagen zu niedrigeren Preisen ausgeliefert worden seien.Mit der Veröffentlichung der 9-Monatszahlen habe das Management der MS Industrie AG bereits zum zweiten Mal die Prognose für das Gesamtjahr 2023 angehoben. Es werde nunmehr mit Umsatzerlösen in Höhe von rund 250 Mio. EUR gerechnet. Für die Ergebnisprognose, für die es weiterhin keine konkrete Guidance gebe, werde jeweils eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr erwartet.Darüber hinaus plane die MS Industrie AG die Erschließung neuer Kundengruppen. In diesem Zusammenhang sei auch der Ausbau des Segments MS XETC in Nordamerika zu sehen. Hier sei kürzlich ein geeigneter Standort gefunden worden, von dem aus ab 2024 erste Aufträge im Nutzfahrzeug- und Industriebereich abgewickelt werden sollten. Zukünftig sollten von hier aus auch die Märkte Medizin, Luftfahrt, Aftermarket, Verteidigung und Industrie adressiert werden. Die MS Industrie AG rechne an diesem Standort perspektivisch mit Umsatzerlösen in Höhe von rund 30 Mio. USD, ohne dies jedoch zeitlich zu konkretisieren.In ihrem DCF-Bewertungsmodell haben Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, ein Kursziel von 3,40 EUR ermittelt und vergeben für die MS Industrie-Aktie aufgrund des hohen Kurspotenzials das Rating "kaufen". (Analyse vom 19.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze MS Industrie-Aktie:Tradegate-Aktienkurs MS Industrie-Aktie:1,90 EUR -2,06% (14.02.2024, 16:54)XETRA-Aktienkurs MS Industrie-Aktie:1,89 EUR -1,05% (14.02.2024, 17:36)ISIN MS Industrie-Aktie:DE0005855183WKN MS Industrie-Aktie:585518Ticker-Symbol MS Industrie-Aktie:MSAGKurzprofil MS Industrie AG:Die MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) mit Sitz in München ist die börsennotierte Muttergesellschaft einer fokussierten Industriegruppe mit den Geschäftsfeldern Antriebstechnik ("Powertrain Technology Group": Systeme und Komponenten für schwere Verbrennungsmotoren und kundenspezifische Elektromotoren) und Ultraschalltechnik ("Ultrasonic Technology Group": Sondermaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen zählen die weltweite Nutzfahrzeug- und die Pkw-Industrie, gefolgt von der Verpackungsmaschinenindustrie und dem allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau.Im Rahmen ihrer Strategie konzentriert sich die MS Industrie AG auf vorwiegend organisches Wachstum und Beteiligungen innerhalb der bestehenden industriellen Kernkompetenzen, flankiert durch Engagements im industriellen Immobiliensektor sowie ergänzende Dienstleistungen. (14.02.2024/ac/a/nw)