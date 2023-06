Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Für die breite Masse an Sparplan-Investoren hat sich der MSCI World in den letzten Jahren zu einem absoluten Basisinvestment entwickelt. Grund genug, um das Weltaktienbarometer einer charttechnischen Bestandsaufnahme zu unterziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Im Verlauf der Korrektur des vergangenen Jahres habe sich die 200-Wochen-Linie (akt. bei 2.655 Punkten) mehrfach als solider Halt erwiesen. Die Rückeroberung des Widerstandsbereichs bei rund 2.850 Punkten sei jetzt aber nochmal eine ganz andere Hausnummer, denn damit habe der MSCI World eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation abgeschlossen. Mit anderen Worten: Die beschriebene Trendwende mache die Negativentwicklungen des vergangenen Jahres endgültig vergessen. Aus der Höhe der unteren Umkehr ergebe sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 500 Punkten - ausreichend, um langfristig das bisherige Allzeithoch vom Januar 2022 bei 3.262 Punkten wieder ins Visier zu nehmen. In dem Moment, in dem die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. ie oben genannte S-K-S-Formation als Schlüsselargument hervorheben, ist auch klar, was in Zukunft nicht passieren darf. Nämlich ein Rebreak der Nackenzone des Trendwendemusters bei 2.850 Punkten, welches die Formation negieren würde. (27.06.2023/ac/a/m)



