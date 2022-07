Paris (www.aktiencheck.de) - Verkehrte Welt? Während der MSCI World im zweiten Quartal einen Verlust von knapp 17 Prozent verbuchte, verloren die Schwellenländer gemessen am MSCI Emerging Markets Index "nur" rund zwölf Prozent, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Günstige BewertungTrotz dieser Unsicherheiten könnte bereits ein Großteil dieser Risiken in den aufstrebenden Märkten verdaut sein. Dabei helfe, dass viele Zentralbanken die Zinsschraube bereits früh angezogen hätten und die Verschuldung in einigen Staaten zurückgegangen sei. Auch die Bewertung bereite keine Sorgen, im Gegenteil. Im Schnitt würden Dividendentitel aus den Schwellenländern derzeit mit dem rund 12-Fachen der geschätzten Gewinne gehandelt, was dem niedrigsten Wert seit März 2020 entspreche. Einige Analysten würden es daher für möglich halten, dass die Aktien der Emerging Markets auch in der zweiten Jahreshälfte besser abschneiden könnten als ihre Pendants in den Industrieländern. Auf lange Sicht würden hingegen die vergleichsweise junge Bevölkerung der Schwellenstaaten, die vielerorts wachsende Mittelschicht, die teils hohen Rohstoffvorkommen und das - im Vergleich zu den Industriestaaten - hohe Wachstumspotenzial der Schwellenländer für den MSCI Emerging Market sprechen. (29.07.2022/ac/a/m)