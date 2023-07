Paris (www.aktiencheck.de) - Trotz ihrer Beliebtheit beim Gros der Analysten hinken die Schwellenländer den etablierten Börsen weiterhin hinterher, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Deutlicher WachstumsvorsprungEin weiteres Zeichen der Unterbewertung: Die Emerging Markets würden weit mehr als 40 Prozent zur weltweiten Wirtschaftskraft beisteuern, aber nur etwa ein Fünftel der globalen Aktienmarktkapitalisierung ausmachen. Außerdem würden sie deutlich höhere Wachstumsraten aufweisen als die Industrienationen. Die BIP-Wachstumsprognose für Indien etwa liege für dieses Jahr bei 6,4 Prozent und solle auch in den kommenden Jahren jeweils über 6 Prozent liegen. Derweil gehe die asiatische Entwicklungsbank in ihrem in dieser Woche vorgestellten Update davon aus, dass die Wirtschaftsleistung in Asiens Schwellenländern 2023 um 4,8 Prozent zunehmen werde. (24.07.2023/ac/a/m)