Kurzprofil MPH Health Care AG:



Die MPH Health Care AG (ISIN: DE000A289V03, WKN: A289V0, Ticker-Symbol: 93M1) ist eine Investmentgesellschaft mit dem strategischen Fokus auf den Kauf, Aufbau und Verkauf von Unternehmen und Unternehmensanteilen, insbesondere in Wachstumssegmenten des Gesundheitsmarktes. Dies schließt sowohl versicherungsfinanzierte als auch privatfinanzierte Segmente ein. Aber auch außerhalb des Gesundheitsmarktes nutzt die MPH Potentiale aus wachstums- und ertragsstarken Branchen. Die MPH Health Care AG ist im Basic Board (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (14.09.2022/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - MPH-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der MPH Health Care AG (ISIN: DE000A289V03, WKN: A289V0, Ticker-Symbol: 93M1).In der operativen Entwicklung der MPH Health Care AG (MPH AG), die selbst kein operatives Geschäft betreibe und daher keine Umsätze ausweise, seien in erster Linie die Marktwertveränderungen der gehaltenen Beteiligungen enthalten. Darüber hinaus weise die Gesellschaft Beteiligungserträge aus, bei denen es sich in der Regel um die Dividenden-Ausschüttungen der gehaltenen Beteiligungen handle. Für die ersten sechs Monate 2022 weise die MPH AG, auf Ebene des Nachsteuerergebnisses, mit -35,99 Mio. Euro (VJ: 23,46 Mio. Euro) einen deutlichen Verlust auf. Dieser hänge mit den ergebniswirksamen negativen Marktwertveränderungen der zwei gehaltenen börsennotierten Beteiligungen M1 Kliniken AG und CR Capital AG zusammen.Auf der einen Seite habe die im Bereich Beauty und Handel tätige M1 Kliniken AG in den ersten sechs Monaten deutliche Kursverluste hinnehmen müssen. Infolge der allgemeinen Marktschwäche sowie aufgrund des Wegfalls von positiven Sondereffekten habe sich der Aktienkurs der M1 Kliniken AG um 30,7% reduziert. Bei einer unveränderten Beteiligungsquote habe dies bei der MPH AG eine ergebniswirksame Minderung des Beteiligungswertes in Höhe 28,11 Mio. Euro ausgelöst.Auf der anderen Seite habe sich angesichts des allgemein schwachen Marktumfelds auch der Aktienkurs der CR Capital AG um 10,5% gemindert und damit bei der MPH AG eine Reduktion des Bewertungsansatzes in Höhe von 8,15 Mio. Euro nach sich gezogen. Entgegen der rückläufigen Kursentwicklung sei die im Immobilienbereich tätige CR Capital AG in der Lage gewesen, im ersten Halbjahr 2022 mit einem EBITDA in Höhe von 67,7 Mio. Euro (VJ: 62,4 Mio. Euro) erneut ein hohes Ergebnisniveau zu erreichen. Hierbei dürfte es sich größtenteils um Bewertungserträge der von der CR Capital AG gehaltenen Beteiligungen handeln.Das Eigenkapital habe sich, analog zum negativen Periodenergebnis, auf 156,31 Mio. Euro (31.12.21: 192,31 Mio. Euro) gemindert, weise aber mit einer EK-Quote in Höhe von 96,8% (31.12.21: 97,1%) ein unverändert hohes Niveau auf. Der NAV je Aktie liege mit 36,51 Euro (31.12.21: 44,91 Euro) damit ebenfalls deutlich unter dem bisherigen Wert.Der faire Wert je MPH-Aktie belaufe sich gemäß Sum-of-Parts-Bewertungsansatz auf 63,36 Euro (bisher: 70,72 Euro). Der Rückgang des Kursziels sei insbesondere auf den niedrigeren Wertansatz der Beteiligung an der M1 Kliniken AG zurückzuführen. Im letzten Research hätten die Analysten ein Konsens-Kursziel in Höhe von 13,40 Euro zugrunde gelegt. In den aktuellen Researchstudien sei das M1-Kursziel auf einen Durchschnittswert von 10,85 Euro reduziert worden.Ausgehend vom aktuellen MPH-Aktienkurs in Höhe von 16,45 Euro liegt weiterhin eine deutliche Unterbewertung und somit ein hohes Kurspotenzial vor - Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, vergeben das Rating "kaufen" für die MPH-Aktie. (Analyse vom 14.09.2022)