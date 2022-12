Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die MOBOTIX AG (ISIN: DE0005218309, WKN: 521830, Ticker-Symbol: MBQ) ist ein Systemanbieter von digitalen, hochauflösenden und netzwerkbasierten Video-Sicherheitssystemen. Das Pfälzer Unternehmen wurde im Jahr 1999 als Aktiengesellschaft gegründet und vertreibt seine Lösungen über Distributoren und qualifizierte Vertriebspartner in der ganzen Welt.



Bei der von MOBOTIX entwickelten dezentralen Systemarchitektur findet die Auswertung nicht in einem zentralen PC, sondern in den Kameras selbst statt. Sie detektieren so eigenständig Bewegungen im Bild, speichern diese in einer Datenbank und signalisieren das Ereignis via Email oder VoIP-Telefonanrufe. Diese dezentrale Struktur entlastet das Netzwerk und das zentrale Videomanagement, ermöglicht höhere Bildraten und reduziert bei der Aufzeichnung von hochauflösenden Videosequenzen die Anzahl der Speichersysteme um ein Vielfaches.



Die Video-Sicherheitssysteme von MOBOTIX eignen sich aufgrund der kostengünstigen dezentralen Architektur für sehr unterschiedliche Anwendungen, von Kleinstanlagen mit einigen Kameras via Internet bis zu großen Objektüberwachungen mit hunderten von Kameras und zentralen Leitständen. Anwendungsbeispiele finden sich in Flughäfen, Bahnhöfen, Universitäten, Logistikunternehmen, aber auch die Industrie zur Fernwartung und Automation. Weltweit sind bereits mehr als 1.000.000 MOBOTIX Kameras im Einsatz. (14.12.2022/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - MOBOTIX-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, setzt in einer aktuellen Aktienanalyse das Rating für die Aktie der MOBOTIX AG (ISIN: DE0005218309, WKN: 521830, Ticker-Symbol: MBQ) temporär aus.MOBOTIX habe die Veröffentlichung des Geschäftsberichtes für das Geschäftsjahr 21/22 ursprünglich für den 24.11. avisiert. Auf Nachfrage sei nun vom Unternehmen mitgeteilt worden, dass sich die Fertigstellung des Berichtes voraussichtlich bis zum Jahresende verzögern werde.Laut Aussage des Vorstands habe die bilanzfeststellende Aufsichtsratssitzung nicht wie geplant am 24. November stattfinden können. Ursächlich hierfür sei das fehlende Testat des Abschlussprüfers (EY). Für die Erteilung eines uneingeschränkten Testats wären laut Unternehmen Zusagen vonseiten der finanzierenden Banken zur Verlängerung kurzfristiger Verbindlichkeiten mit maximal einjähriger Laufzeit (Valuta 30.09.: 31,8 Mio. Euro) bis zum 31.12.2023 nötig gewesen. Bisher seien Prolongationen kurzfristiger Bankverbindlichkeiten stets quartalsweise ausgesprochen worden. Das Management befinde sich daher seit Anfang November im intensiven Austausch mit den Banken und EY, um die Feststellung des Jahresabschlusses zu erwirken. Der Vorstand halte den erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen bis zum Jahresende für wahrscheinlich.Für uns deuten die außerordentlichen Anforderungen EYs darauf hin, dass zum aktuellen Zeitpunkt die Fortführung der Geschäftstätigkeit (Going-Concern) von MOBOTIX nicht uneingeschränkt bestätigt werden kann, so die Aktienanalysten der Montega AG. Dies dürfte durch die stetig verschlechterte operative Lage des Konzerns im Jahresverlauf und dem gleichzeitig geringen Finanzierungsspielraum von in Summe lediglich 6,4 Mio. Euro (Liquide Mittel sowie bereitgestellte Kreditlinien; Stand: 30.09.) bei gleichzeitig hohen kurzfristigen Bankverbindlichkeiten von 31,8 Mio. Euro bedingt sein. Zusätzlich würden sich nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG anhaltende Lieferkettenverwerfungen bzw. eine weiter voranschreitende Konjunkturabkühlung spürbar nachteilig auswirken.In Summe verhandele MOBOTIX mit vier Bankhäusern. Mit dem Hauptkreditgeber, einer japanischen Bank, habe bereits eine Einigung über eine Verlängerung bis zum 31.12.2023 vereinbart werden können (23,4 Mio. Euro). Zwei weitere deutsche Banken hätten im Falle von erfolgreichen Verhandlungen mit den Japanern ebenfalls ihre Bereitschaft zur Prolongation bis zum 31.12.2023 signalisiert. Für den verbleibenden Finanzier sei der Vorstand optimistisch eine Einigung zu erzielen.Für die Aktienanalysten der Montega AG sei die Transparenz zur Beurteilung der operativen Lage MOBOTIX momentan sehr gering.Vor diesem Hintergrund und in Anbetracht des fehlenden Testats, der angespannten Liquiditätslage und der trüben Wachstumsaussichten setzt Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, das Rating für die Aktie von MOBOTIX bis zur Veröffentlichung des Jahresabschlusses temporär aus. (Analyse vom 14.12.2022)