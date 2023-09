Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die MOBOTIX AG (ISIN: DE0005218309, WKN: 521830, Ticker-Symbol: MBQ) ist ein Systemanbieter von digitalen, hochauflösenden und netzwerkbasierten Video-Sicherheitssystemen. Das Pfälzer Unternehmen wurde im Jahr 1999 als Aktiengesellschaft gegründet und vertreibt seine Lösungen über Distributoren und qualifizierte Vertriebspartner in der ganzen Welt.



Bei der von MOBOTIX entwickelten dezentralen Systemarchitektur findet die Auswertung nicht in einem zentralen PC, sondern in den Kameras selbst statt. Sie detektieren so eigenständig Bewegungen im Bild, speichern diese in einer Datenbank und signalisieren das Ereignis via Email oder VoIP-Telefonanrufe. Diese dezentrale Struktur entlastet das Netzwerk und das zentrale Videomanagement, ermöglicht höhere Bildraten und reduziert bei der Aufzeichnung von hochauflösenden Videosequenzen die Anzahl der Speichersysteme um ein Vielfaches.



Die Video-Sicherheitssysteme von MOBOTIX eignen sich aufgrund der kostengünstigen dezentralen Architektur für sehr unterschiedliche Anwendungen, von Kleinstanlagen mit einigen Kameras via Internet bis zu großen Objektüberwachungen mit hunderten von Kameras und zentralen Leitständen. Anwendungsbeispiele finden sich in Flughäfen, Bahnhöfen, Universitäten, Logistikunternehmen, aber auch die Industrie zur Fernwartung und Automation. Weltweit sind bereits mehr als 1.000.000 MOBOTIX Kameras im Einsatz. (18.09.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - MOBOTIX-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der MOBOTIX AG (ISIN: DE0005218309, WKN: 521830, Ticker-Symbol: MBQ).Die MOBOTIX AG habe mit der Bekanntgabe der 9M-Ergebnisse jüngst eine Korrektur der FY-Guidance für 2023 kommuniziert. So sei der Konzern im abgelaufenen Quartal (Stichtag 30.06.) zunehmend von Projektverschiebungen im Bausektor betroffen gewesen, wodurch das avisierte Umsatz- und Ergebnisniveau nach einem dynamischen Jahresstart nicht erreicht werden könne.Nach 9M habe MBQ einen Konzernerlös in Höhe von 47,2 Mio. Euro (+20,1% yoy) verzeichnet, was für Q3 einen Anstieg von 15,3% yoy bzw. 14,1 Mio. Euro bedeute. Die hohe Dynamik des H1 (+22,3% yoy) habe somit nicht aufrechterhalten werden können. Laut Vorstand seien hierfür maßgeblich die Verschiebungen von Aufträgen mit einem wesentlichen Umsatzbeitrag von ca. 2,0 Mio. Euro in die Folgequartale bzw. ins nächste GJ verantwortlich gewesen. Der Konzern erwirtschafte große Teile des Umsatzes mit der Ausstattung von Immobilienprojekten, die laut Vorstand aufgrund des starken Zinsanstiegs kurzfristig zu Verschiebungen bzw. teilweise Stornierungen von Produktabnahmen bei MOBOTIX führen würden.Die Entwicklung der Software-Erlöse sei indes sehr erfreulich und schreite dynamischer voran als erwartet. Hier habe ein Zuwachs von rund 130% yoy auf 6,2 Mio. Euro verbucht werden können. Das Gros des Wachstums sei auf die Lösungen der 2022 akquirierten Vaxtor entfallen, die 3,4 Mio. Euro zu den Konzernerlösen beigetragen habe (Vj.: 0,7 Mio. Euro). Die Gesellschaft werde in diesem GJ erstmals ganzjährig konsolidiert.Aufgrund fehlender Deckungsbeiträge aus den erwähnten Auftragsverschiebungen habe nach 9M ein EBIT in Höhe von -1,2 Mio. Euro zu Buche gestanden (H1: +0,4 Mio. Euro). Dies impliziere für Q3 ein EBIT von -1,6 Mio. Euro, das die fehlenden Deckungsbeiträge aufgrund der verzögerten Auslieferungen verdeutliche.Die schwächere Erlös- und Ergebnisentwicklung habe der Analyst modellseitig berücksichtigt, bleibe insgesamt jedoch konservativer positioniert. In Q4 bilde er aufgrund des schwachen Bau-Sentiments ein Umsatzniveau ca. 5% yoy unter Vorjahr ab und erwarte margenseitig ein Ergebnis vergleichbar zu Q3 mit einem deutlichen Fehlbetrag (-2,4 Mio. Euro). Angesichts der weiterhin beeinträchtigten Bautätigkeiten in den Folgequartalen reduziere er darüber hinaus seine Umsatz- und Ergebniserwartung für 2024. Die erneute Guidance-Korrektur bestätige die vorsichtige Haltung zum Investment Case.Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, rät unverändert zum Halten der MOBOTIX-Aktie mit einem neuen Kursziel von 2,60 Euro (zuvor: 2,80 Euro). (Analyse vom 18.09.2023)