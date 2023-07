ISIN MOBOTIX-Aktie:

Die MOBOTIX AG (ISIN: DE0005218309, WKN: 521830, Ticker-Symbol: MBQ) ist ein Systemanbieter von digitalen, hochauflösenden und netzwerkbasierten Video-Sicherheitssystemen. Das Pfälzer Unternehmen wurde im Jahr 1999 als Aktiengesellschaft gegründet und vertreibt seine Lösungen über Distributoren und qualifizierte Vertriebspartner in der ganzen Welt.



Bei der von MOBOTIX entwickelten dezentralen Systemarchitektur findet die Auswertung nicht in einem zentralen PC, sondern in den Kameras selbst statt. Sie detektieren so eigenständig Bewegungen im Bild, speichern diese in einer Datenbank und signalisieren das Ereignis via Email oder VoIP-Telefonanrufe. Diese dezentrale Struktur entlastet das Netzwerk und das zentrale Videomanagement, ermöglicht höhere Bildraten und reduziert bei der Aufzeichnung von hochauflösenden Videosequenzen die Anzahl der Speichersysteme um ein Vielfaches.



Die Video-Sicherheitssysteme von MOBOTIX eignen sich aufgrund der kostengünstigen dezentralen Architektur für sehr unterschiedliche Anwendungen, von Kleinstanlagen mit einigen Kameras via Internet bis zu großen Objektüberwachungen mit hunderten von Kameras und zentralen Leitständen. Anwendungsbeispiele finden sich in Flughäfen, Bahnhöfen, Universitäten, Logistikunternehmen, aber auch die Industrie zur Fernwartung und Automation. Weltweit sind bereits mehr als 1.000.000 MOBOTIX Kameras im Einsatz. (13.07.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - MOBOTIX-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse das Rating für die Aktie der MOBOTIX AG (ISIN: DE0005218309, WKN: 521830, Ticker-Symbol: MBQ) wieder auf.Nach Veröffentlichung des Geschäftsberichtes inkl. uneingeschränktem Testat scheine der Going Concern der Gesellschaft u.a. aufgrund des Engagements von Konica Minolta gesichert. Zudem zeige der Geschäftsverlauf in H1 erfreulicherweise deutlich positive Tendenzen, was auf eine Trendumkehr im operativen Geschäft hindeuten könnte. Die Liquiditätslage des Konzerns bleibe jedoch angespannt, wenngleich der Großaktionär seine Unterstützungsbereitschaft auch in Zukunft unter Beweis stellen dürfte.Miguel Lago Mascato, Analyst der Montega AG, nimmt das Rating wieder auf und hat sowohl die Angaben im Jahresabschluss als auch die positive H1-Performance inkl. aktualisierter Mittelfrist-Guidance in seien Prognosen berücksichtigt. In Summe empfehle er auf dem aktuellen Bewertungsniveau die MOBOTIX-Aktie zum Halten, mit einem Kursziel von 2,80 Euro. (Analyse vom 13.07.2023)Börsenplätze MOBOTIX-Aktie:Börse Stuttgart-Aktienkurs MOBOTIX-Aktie:3,30 EUR 0,00% (13.07.2023, 09:15)