Tradegate-Aktienkurs MLP-Aktie:

5,42 EUR +1,31% (10.01.2024)



XETRA-Aktienkurs MLP-Aktie:

5,38 EUR +0,56% (10.01.2024)



ISIN MLP-Aktie:

DE0006569908



WKN MLP-Aktie:

656990



Ticker-Symbol MLP-Aktie:

MLP



Kurzprofil MLP SE:



Die MLP Gruppe (ISIN: DE0006569908, WKN: 656990, Ticker-Symbol: MLP) ist mit den Marken Deutschland.Immobilien, DOMCURA, FERI, MLP, RVM und TPC der Finanzdienstleister für Privat-, Firmen- und institutionelle Kunden. Durch die Vernetzung der unterschiedlichen Perspektiven und Expertisen entstehen besondere Mehrwerte, die es ihren Kunden erlauben, bessere Finanzentscheidungen zu treffen. Dabei verbindet die MLP Gruppe intelligent persönliche und digitale Angebote. Einige der Marken bieten zudem ausgewählte Produkte, Services und Technologie für andere Finanzdienstleister. MLP arbeitet zudem mit Start-Ups/FinTechs, darunter CREALOGIX oder Uniwunder, zusammen oder beteiligt sich an diesen.



Innerhalb des Netzwerks findet ein intensiver Know-how-Transfer statt. Die Spezialisten unterstützen sich in Research und Konzeptentwicklung sowie in der Kundenberatung. Durch diese gezielte Interaktion entstehen zusätzliche Werte für Kunden, im Unternehmen und für die Aktionäre. Der ökonomische Erfolg bildet auch die Grundlage, gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen.



Die Gruppe wurde 1971 gegründet und betreut für mehr als 573.100 Privat- und 28.200 Firmenkunden ein Vermögen von mehr als 55 Milliarden Euro sowie Bestände in der Sachversicherung von rund 673 Millionen Euro. Darüber hinaus nutzen mehr als 10.000 Finanzdienstleister die Angebote. (11.01.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Sauerlach (www.aktiencheck.de) - MLP-Aktienanalyse vom "Nebenwerte Journal":Sascha Magsamen vom Fachmagazin "Nebenwerte Journal" nimmt die Aktie der MLP SE (ISIN: DE0006569908, WKN: 656990, Ticker-Symbol: MLP) unter die Lupe.Bei einem Aktienkurs von aktuell 5,54 Euro werde das Unternehmen mit 605,70 Mio. Euro kapitalisiert. Für 2023 werde es mindestens eine Dividende von 0,30 Euro je Aktie geben. Auf dieser Basis errechne sich eine Dividendenrendite von 5,4%. Es könnte allerdings auch etwas mehr sein, denn die Geschäfte würden bei der im baden-württembergischen Wiesloch ansässigen Gesellschaft sehr gut laufen.Konzernchef Uwe Schroeder-Wildberg und CFO Reinhard Loose würden sich auf Erfolgskurs und auf gutem Wege befinden, die Ziele für das Jahr 2023 zu erreichen. Per Ende September 2023 belaufe sich der bilanzielle Buchwert (Eigenkapital) des Unternehmens auf 521,8 Mio. Euro. Auch dies signalisiere eine recht günstige Bewertung. Zudem dürfte die MLP SE zum Jahresende über eine Nettoliquidität von mehr als 200 Mio. Euro verfügen, die Spielraum für eine etwas höhere Auszahlung als 0,30 Euro je Aktie für 2023 lasse.Die MLP SE sei für die Zukunft bestens gerüstet. Die Aussichten für 2024 und 2025 scheinen sehr gut zu sein. Die Gesellschaft werde weiterhin von einem robusten Zinsgeschäft auf hohem Niveau profitieren. Sollte sich dies leicht verändern, sei davon auszugehen, dass im Gegenzug das Immobiliengeschäft wieder anziehen werde. In der Vermögensverwaltung werde MLP von steigenden Performance-Fees massiv partizipieren, wenn die Börsen 2024 positiv bleiben würden. Schon heute sei gesichert, dass MLP am wachsenden Prämienwachstum im Versicherungsgeschäft teilhaben werde. Mit einer sehr guten Dividendenrendite von 5,4% und einem GV 2024e von 9 sei die Aktie nicht ambitioniert bewertet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze MLP-Aktie: