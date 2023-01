Börsenplätze MHP Hotel-Aktie:



Die MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24, WKN: A3E5C2, Ticker-Symbol: CDZ0) ist eine unabhängige deutsche Hotel-Investment- und Hotel-Management-Plattform mit Sitz in München. Die im Jahr 2012 gegründete Gruppe entwirft innovative Betreiberkonzepte für Hotels des Premium-Segments, die sich im Besitz von namhaften institutionellen Investoren befinden, und ist Franchisenehmer von Marriott International, der größten Hotelgesellschaft der Welt. MHP versteht sich als partnerschaftliches Bindeglied zwischen Franchisegebern, Immobilieninvestoren, Hotelgästen und Mitarbeitern. Aktuell gehören die Le Méridien Hotels in Hamburg, Stuttgart, München und Wien, das Sheraton Düsseldorf Airport Hotel, das Hotel Luc, Autograph Collection in Berlin, das JW Marriott Hotel Frankfurt sowie das Basel Marriott Hotel zum Portfolio. Hinzu kommt die Eröffnung des JW Marriott Hotel Munich am Karlsplatz, dessen Eröffnung für Ende 2023 geplant ist. Im November 2021 wurde das MOOONS Vienna als erstes Hotel unter der Eigenmarke MOOONS eröffnet. Die Aktien der MHP Hotel AG sind im Qualitätssegment m:access der Börse München notiert.



Die von MHP realisierten Restaurants und Bars wie etwa das "HERITAGE" in Hamburg, Berlin und Basel, das "YOU" in Wien, das Restaurant "Irmi" in München sowie die "Kleinschmeckerei" in Stuttgart stehen für innovative Gastronomiekonzepte, die den jeweiligen Hotels ihre individuelle Note verleihen und auch am lokalen Markt gut positioniert sind. Für die Sicherung höchster Gäste- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie langfristiger Profitabilität bilden Verlässlichkeit, Individualität und kurze Entscheidungswege auf Basis mittelständischer Strukturen das Fundament. (18.01.2023/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - MHP Hotel-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät die Aktie der MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24, WKN: A3E5C2, Ticker-Symbol: CDZ0) weiterhin spekulativ zu kaufen.Mit der Bekanntgabe der vorläufigen Umsatz- und EBITDA-Werte für das Gesamtjahr 2022 habe MHP mehr als überzeugt. Umsatzseitig habe die positive Tendenz der vorangegangenen Quartale auch zum Jahresende hin fortgesetzt werden können, sodass mit Erlösen von rund 105 Mio. Euro das Jahresziel von 90 bis 100 Mio. Euro sogar deutlich übertroffen worden sei. Für das EBITDA seien nun 4 Mio. Euro gemeldet worden, womit sich die Befürchtungen über die weitere Verzögerung bei der Ertragswirksamkeit der Coronahilfen und über das Ausmaß der Ergebnisbelastungen der höheren Strompreise nicht bewahrheitet hätten. Korrigiert um die Sonderzahlungen und die Kosten des Mitarbeiteraktienprogramms sei sogar ein bereinigtes EBITDA von rund 6 Mio. Euro erreicht worden.Insgesamt lasse sich damit für MHP ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2022 konstatieren. Die Auswirkungen von Corona seien spätestens im zweiten Halbjahr überwunden, die operativen Kennzahlen auf oder sogar über die Vor-Pandemie-Level erhöht und die strategische Expansion des Hotelportfolios mit hohem Tempo fortgesetzt worden. Als bisher letzten Schritt habe MHP im Dezember die Akquisition eines großen Luxushotels in Hamburg bekannt gegeben, dessen geplante Eröffnung in 2024 zusammen mit dem JW Marriott in München, dessen Betrieb im selben Jahr starten solle, schon das weitere Wachstum absichere. 2023 dürften hingegen vor allem die Erholung der Reiseaktivitäten (gegenüber dem 1. Halbjahr 2022) und der nun erstmalig ganzjährige Beitrag der im letzten Jahr gestarteten Hotels für Wachstum sorgen.Da Jakubowski schon bisher mit einem kräftigen Wachstum gerechnet habe, stehe das in der Tendenz im Einklang mit seinen bisherigen Schätzungen. Im Detail scheinen unsere Umsatzerwartungen für 2023 und 2024 nun aber etwas zu vorsichtig, weswegen wir sie angehoben haben. Bei zunächst noch unveränderten Margenannahmen resultieren daraus auch erhöhte Gewinnschätzungen, so Jakubowski. Obwohl der positive Effekt dieser Änderungen auf den fairen Wert durch die Anhebung des Diskontierungszinssatzes als Reaktion auf die Zinsentwicklung an den Märkten teilweise aufgewogen worden sei, habe sich das Kursziel des Analysten insgesamt auf 4,00 Euro (bisher: 3,80 Euro) leicht erhöht.Vor diesem Hintergrund bestätigt Dr. Adam Jakubowski, Analyst von SMC Research, sein Urteil "speculative buy" für die MHP Hotel-Aktie, wobei das spekulative Element lediglich der kurzen Börsenhistorie und den noch fehlenden konsolidierten Abschlüssen geschuldet ist. (Analyse vom 18.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link