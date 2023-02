Tradegate-Aktienkurs METRO-Aktie:

METRO (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) ist ein führender internationaler Spezialist im Lebensmittelgroßhandel. An der Spitze des Konzerns steht die METRO AG als zentrale Managementholding. Sie nimmt Aufgaben der Konzernführung wahr, insbesondere in den Bereichen Finanzen, Controlling, Recht und Compliance. Zudem sind zentrale Führungs- und Verwaltungsfunktionen für METRO Wholesale in der METRO AG angesiedelt.



Im Kerngeschäft Großhandel ist METRO Wholesale weltweit mit 679 Märkten in 24 Ländern aktiv. Außerdem ist METRO Wholesale in weiteren 10 Ländern mit dem Belieferungsgeschäft (Food Service Distribution, FSD) tätig. Zum Belieferungsgeschäft zählen u. a. der METRO Lieferservice sowie die Belieferungsspezialisten Classic Fine Foods, Pro à Pro und Rungis Express.



Unter Sonstige werden u.a. die Digitalisierungsaktivitäten des Konzerns gebündelt. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Aktivitäten der 2015 gegründeten Geschäftseinheit Hospitality Digital, die digitale Lösungen für die Kunden aus der Gastronomie entwickelt und Schnittstellen zu den digitalen Produkten des klassischen Großhandelsgeschäfts schafft.



Darüber hinaus umfasst das Segment Sonstige u. a. die Servicegesellschaften METRO PROPERTIES, METRO LOGISTICS, METRO DIGITAL, METRO ADVERTISING und METRO SOURCING. Diese Gesellschaften erbringen innerhalb des Konzerns Dienstleistungen in den Bereichen Immobilien, Logistik, Informationstechnologie, Werbung und Beschaffung. (08.02.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - METRO-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die METRO-Aktie (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) unter die Lupe.Der Großhandelskonzern METRO habe sein Wachstum zum Jahresauftakt fortgesetzt. Dabei hätten ein Cyberangriff sowie das Russlandgeschäft die Entwicklung belastet, wie das Unternehmen am Mittwoch in Düsseldorf mitgeteilt habe. Im ersten Geschäftsquartal (per Ende Dezember) seien die Erlöse um 6,6 Prozent auf 8,1 Milliarden Euro gestiegen.Dabei sei METRO über alle Vertriebskanäle hinweg gewachsen, das Belieferungsgeschäft habe zweistellige Wachstumsraten erzielt und 1,6 Milliarden Euro erreicht. Der Januar habe eine anhaltende Wachstumsdynamik gezeigt, mit einem Plus des Gesamtumsatzes von 16 Prozent, habe es geheißen.Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) habe hingegen von 521 Millionen auf 465 Millionen Euro abgenommen. So habe METRO in Russland geringere Erträge als im Vorjahr erzielt. Die Belastungen aus dem Cyberangriff auf das operative Ergebnis schätze der Konzern auf einen mittleren bis hohen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag. Die Umsatzeinbußen erwarte METRO im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Unter dem Strich habe der Großhändler mit 522 Millionen hingegen ein Vielfaches als die 195 Millionen Euro im Vorjahr verdient. Dabei habe METRO von Immobilienverkäufen profitiert, die mehr als 200 Millionen zum Gewinn beigesteuert hätten. So habe der Konzern den Verkauf eines Großteils seines Campus abgeschlossen.Die Zahlen seien insgesamt besser ausgefallen als von Analysten erwartet. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2022/23 (per Ende September) habe METRO bekräftigt. Der Konzern erwarte bislang ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von fünf bis zehn Prozent. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) dürfte von knapp 1,4 Milliarden Euro um 75 bis 225 Millionen Euro sinken. Neben dem Ende Oktober bekannt gewordenen Cyberangriff dürften auch inflationsbedingte Kostensteigerungen belasten. Auch die mittelfristigen Aussichten seien von METRO bestätigt worden. (Analyse vom 08.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze METRO-Aktie: