ISIN METRO-Aktie:

DE000BFB0019



WKN METRO-Aktie:

BFB001



Ticker-Symbol METRO-Aktie:

B4B



Kurzprofil METRO AG:



METRO (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) ist ein führender internationaler Spezialist im Lebensmittelgroßhandel. An der Spitze des Konzerns steht die METRO AG als zentrale Managementholding. Sie nimmt Aufgaben der Konzernführung wahr, insbesondere in den Bereichen Finanzen, Controlling, Recht und Compliance. Zudem sind zentrale Führungs- und Verwaltungsfunktionen für METRO Wholesale in der METRO AG angesiedelt.



Im Kerngeschäft Großhandel ist METRO Wholesale weltweit mit 679 Märkten in 24 Ländern aktiv. Außerdem ist METRO Wholesale in weiteren 10 Ländern mit dem Belieferungsgeschäft (Food Service Distribution, FSD) tätig. Zum Belieferungsgeschäft zählen u. a. der METRO Lieferservice sowie die Belieferungsspezialisten Classic Fine Foods, Pro à Pro und Rungis Express.



Unter Sonstige werden u.a. die Digitalisierungsaktivitäten des Konzerns gebündelt. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Aktivitäten der 2015 gegründeten Geschäftseinheit Hospitality Digital, die digitale Lösungen für die Kunden aus der Gastronomie entwickelt und Schnittstellen zu den digitalen Produkten des klassischen Großhandelsgeschäfts schafft.



Darüber hinaus umfasst das Segment Sonstige u. a. die Servicegesellschaften METRO PROPERTIES, METRO LOGISTICS, METRO DIGITAL, METRO ADVERTISING und METRO SOURCING. Diese Gesellschaften erbringen innerhalb des Konzerns Dienstleistungen in den Bereichen Immobilien, Logistik, Informationstechnologie, Werbung und Beschaffung. (19.02.2024/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - METRO-Aktienanalyse von der Montega AG:Christian Bruns, Aktienanalyst der Montega AG, nimmt die Coverage für die METRO-Aktie (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) mit dem Rating "kaufen" auf.METRO sei der europäische Marktführer im Food-Großhandel. Nachdem sich das Unternehmen von einem großen Handelskonglomerat durch zahlreiche Exits auf den Abholgroßhandel konzentriert habe, transformiere sich METRO jetzt auf dem Pfad des Strategieprogramms "sCore" bis 2030 zu einem effizienten Multichannel-Großhändler.Dazu seien METROs große Cash&Carry Märkte zu Multichannel Fulfilment Stores umgebaut worden. In Westeuropa konzentriere sich METRO vor allem auf seine Kernkundengruppe "HoReCa" (Hotels/Restaurants/Catering), während in Osteuropa die "Trader"-Kunden (Wiederverkäufer) dominieren würden. Das Unternehmen dünne sein Sortiment aus und setze mit einer Staffelpreisstrategie ("Buy more, pay less") auf einen effizienteren Abverkauf von Schnelldrehern. Mit einem verstärkten Sales-Team wolle das Management um CEO Dr. Steffen Greubel seine Kernkunden für das Multichannel-Konzept begeistern, diese mit Digitalisierungsangeboten versorgen und damit noch enger an sich binden. Zusätzlich würden die höhermargigen Eigenmarken der METRO (z.B. "METRO Chef" von Köchen für Köche) ausgebaut.Der Analyst gehe davon aus, dass der gesamte Markt für Außer-Haus-Verzehr nach dem Corona Einbruch im Jahr 2020 wieder mit durchschnittlich 5% p.a. wachsen werde. METROs Wachstum der nächsten Jahre werde seines Erachtens insbesondere aus der Belieferung und dem Marktplatz resultieren sowie aus der effizienten Verzahnung aller Vertriebskanäle.Das laufende Geschäftsjahr 2023/24 (GJ ende am 30.09.) sei noch durch eine schwächere Entwicklung in Russland sowie in Deutschland (MwSt.-Satz für die Gastronomie seit Januar 2024 wieder bei 19%) belastet wie auch von steigenden Ausgaben für IT-Sicherheit. Ab 2024/25 sollten sich die Transformationsanstrengungen für die Investoren auszahlen.Geduldige Investoren könnten heute zu einem Discountpreis in die Aktie des größten europäischen Lebensmittel-Großhändlers investieren. Der Unternehmenswert (EV) liege bei 17% des Jahresumsatzes und allein die stillen Reserven der unternehmenseigenen Immobilien dürften die Marktkapitalisierung übersteigen.Mit einem Kursziel von 9,50 Euro und dem Anlageurteil "kaufen" nimmt Christian Bruns, Analyst der Montega AG, METRO in seine Coverage auf. (Analyse vom 19.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link