Xetra-Aktienkurs METRO-Aktie:

8,335 EUR 0,00% (11.07.2022, 17:21)



Tradegate-Aktienkurs METRO-Aktie:

8,275 EUR -0,72% (11.07.2022, 17:29)



ISIN METRO-Aktie:

DE000BFB0019



WKN METRO-Aktie:

BFB001



Ticker-Symbol METRO-Aktie:

B4B



Kurzprofil METRO AG:



METRO (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) ist ein führender internationaler Spezialist im Lebensmittelgroßhandel. An der Spitze des Konzerns steht die METRO AG als zentrale Managementholding. Sie nimmt Aufgaben der Konzernführung wahr, insbesondere in den Bereichen Finanzen, Controlling, Recht und Compliance. Zudem sind zentrale Führungs- und Verwaltungsfunktionen für METRO Wholesale in der METRO AG angesiedelt.



Im Kerngeschäft Großhandel ist METRO Wholesale weltweit mit 679 Märkten in 24 Ländern aktiv. Außerdem ist METRO Wholesale in weiteren 10 Ländern mit dem Belieferungsgeschäft (Food Service Distribution, FSD) tätig. Zum Belieferungsgeschäft zählen u. a. der METRO Lieferservice sowie die Belieferungsspezialisten Classic Fine Foods, Pro à Pro und Rungis Express.



Unter Sonstige werden u.a. die Digitalisierungsaktivitäten des Konzerns gebündelt. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Aktivitäten der 2015 gegründeten Geschäftseinheit Hospitality Digital, die digitale Lösungen für die Kunden aus der Gastronomie entwickelt und Schnittstellen zu den digitalen Produkten des klassischen Großhandelsgeschäfts schafft.



Darüber hinaus umfasst das Segment Sonstige u. a. die Servicegesellschaften METRO PROPERTIES, METRO LOGISTICS, METRO DIGITAL, METRO ADVERTISING und METRO SOURCING. Diese Gesellschaften erbringen innerhalb des Konzerns Dienstleistungen in den Bereichen Immobilien, Logistik, Informationstechnologie, Werbung und Beschaffung. (11.07.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - METRO-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die METRO-Stammaktie (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) unter die Lupe.Seit einigen Monaten würden sich Gerüchte halten, dass sich der Großhandelskonzern METRO von seinen Aktivitäten in Indien trennen wolle. Laut der Nachrichtenagentur "Bloomberg" erwäge wohl auch der E-Commerce-Gigant Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866) ein Gebot für den Geschäftsbereich - es könnte sich dabei um eine milliardenschwere Transaktion handeln.Charoen Pokphand Group und Reliance Industries würden demnach auch zu den Bietern gehören, beziehe sich "Bloomberg" auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Amazon erwäge ebenfalls ein Gebot, heiße es weiter.METRO habe mit Beratern am potenziellen Verkauf seines Geschäfts in Indien gearbeitet, was eine Bewertung von 1,0 bis 1,2 Milliarden Dollar erzielen könnte. Die Beratungen würden dem Vernehmen nach noch andauern und die Bieter könnten sich auch noch gegen ein Angebot entscheiden, berichte "Bloomberg".Ohnehin würden die Geschäfte bei METRO rund laufen. Erst in der vorherigen Handelswoche habe der Großhandelskonzern seine Prognose für das laufende Jahr erhöht. Beim Umsatz solle ein Plus zwischen 17 und 22 Prozent erzielt werden. Zuvor habe METRO einen Zuwachs zwischen neun und 15 Prozent in Aussicht gestellt.Die METRO-Aktie ist keine laufende Empfehlung des AKTIONÄR, so Michel Doepke. Amazon dagegen schon - die Aktie bleibe auf der Kaufliste. (Analyse vom 11.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze METRO-Aktie: