Kurzprofil METRO AG:



METRO (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) ist ein führender internationaler Spezialist im Lebensmittelgroßhandel. An der Spitze des Konzerns steht die METRO AG als zentrale Managementholding. Sie nimmt Aufgaben der Konzernführung wahr, insbesondere in den Bereichen Finanzen, Controlling, Recht und Compliance. Zudem sind zentrale Führungs- und Verwaltungsfunktionen für METRO Wholesale in der METRO AG angesiedelt.



Im Kerngeschäft Großhandel ist METRO Wholesale weltweit mit 679 Märkten in 24 Ländern aktiv. Außerdem ist METRO Wholesale in weiteren 10 Ländern mit dem Belieferungsgeschäft (Food Service Distribution, FSD) tätig. Zum Belieferungsgeschäft zählen u. a. der METRO Lieferservice sowie die Belieferungsspezialisten Classic Fine Foods, Pro à Pro und Rungis Express.



Unter Sonstige werden u.a. die Digitalisierungsaktivitäten des Konzerns gebündelt. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Aktivitäten der 2015 gegründeten Geschäftseinheit Hospitality Digital, die digitale Lösungen für die Kunden aus der Gastronomie entwickelt und Schnittstellen zu den digitalen Produkten des klassischen Großhandelsgeschäfts schafft.



Darüber hinaus umfasst das Segment Sonstige u. a. die Servicegesellschaften METRO PROPERTIES, METRO LOGISTICS, METRO DIGITAL, METRO ADVERTISING und METRO SOURCING. Diese Gesellschaften erbringen innerhalb des Konzerns Dienstleistungen in den Bereichen Immobilien, Logistik, Informationstechnologie, Werbung und Beschaffung. (03.10.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - METRO-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die METRO-Aktie (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) unter die Lupe.Eine Herabstufung durch die Baader Bank aufgrund negativer Perspektiven im Einzelhandel habe am Montag den Anstoß zu einem Kursrutsch bei METRO gegeben. Zur Stunde (13:09 Uhr) verliere die METRO-Aktie 13,4 Prozent auf 6,20 Euro. Baader-Analyst Volker Bosse spreche dem Handelskonzern ein negatives Votum aus.Bosse habe zur Begründung seiner neuen Bewertung mit "Reduce" auf ungünstige Perspektiven für den Großhändler verwiesen. Sowohl das ifo-Geschäftsklima als auch das GfK-Verbrauchervertrauen hätten jüngst neue Tiefs markiert, und die wichtigen Kunden aus der Hotel- und Gastronomiebranche dürften unter den Auswirkungen der hohen Inflation leiden.Dazu verschlechtere sich die gesamte Kostensituation. All dies wiege laut Bosse schwerer als die bislang guten Quartalszahlen im laufenden Geschäftsjahr. Die skeptische Studie der Baader Bank drücke die METRO-Aktie somit auf ein neues Jahrestief.Analyst Bosse sehe METRO mit vielen Problemen konfrontiert. Auch das aktuelle Chartbild spricht momentan für einen Einstieg auf der Long-Seite, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Interessierte Anleger sollten nicht ins fallende Messer greifen. (Analyse vom 03.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze METRO-Aktie: