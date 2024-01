Paris (www.aktiencheck.de) - Im vergangenen Jahr hatte der MDAX ( ISIN DE0008467416 WKN 846741 ) gegenüber seinem großen Bruder keine Chance, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Während das Nebenwertebarometer um etwa 7 Prozent zugelegt habe, hätten sich Anleger beim DAX über einen Anstieg von rund 20 Prozent freuen dürfen. Langfristig betrachtet präsentiere sich die Lage hingegen gänzlich anders: Die Basis beider Indices sei Ende 1987 auf 1.000 Punkte festgelegt worden. Seither habe der DAX gegenüber dem MDAX deutlich das Nachsehen: Während der Leitindex zuletzt bei 16.700 Zählern notiert habe, hätten die Mid Caps bei 26.420 Punkten gestanden. Gleichwohl sei der DAX nur rund 2 Prozent von seinem Rekordstand entfernt, den er im Dezember mit 17.003 Punkten erreicht habe. Hingegen würden dem MDAX bis zu seinem im August 2021 erreichten Allzeithoch von knapp 36.300 Punkten rund 27 Prozent fehlen.Auf lange Sicht würden mittlere und kleine Werte also überaus attraktive Renditechancen bieten, weil sie häufig auf Nischen spezialisiert seien und schneller wachsen würden. Viele dieser Firmen würden darüber hinaus mit einer sehr guten Marktstellung punkten. Im für 2024 erwarteten Umfeld sinkender Inflation und rückläufiger Zinsen dürften sich die kleiner kapitalisierten Firmen besser entwickeln - während bei einigen DAX-Werten der gute Geschäftsverlauf bereits in der 2023er-Performance eingepreist sein könnte. Zudem seien die Bewertungen der MDAX-Titel im Vergleich zu den Large Caps so günstig wie lange nicht. Gute Chancen also für den Nebenwerteindex, in diesem Jahr gegenüber dem DAX aufzuholen. Voraussetzung sei allerdings, dass sich die konjunkturelle Lage weiter stabilisiere und nicht neue Krisenherde für Unruhe sorgen würden. (Ausgabe vom 15.01.2024) (15.01.2024/ac/a/m)