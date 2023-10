Trotz lethargischem Handel sei dem Dow (ISIN US2605661048 / WKN 969420) zur Wochenmitte ein kleines Plus gelungen. Damit sei es für den amerikanischen Leitindex den vierten Handelstag in Folge aufwärts gegangen. Unterstützung habe es vom Anleihemarkt gegeben, wo die Renditen zur Wochenmitte merklich gesunken seien. Die Verzinsung zehnjähriger US-Staatsanleihen sei auf den niedrigsten Stand seit zwei Wochen gefallen.



Der Dow Jones sei um +0,20%, der S&P 500 um +0,43% und der NASDAQ Comp. (ISIN XC0009694271 / WKN 969427) um +0,71% geklettert.



Verluste der Speicherchip-Sparte hätten Samsung erneut die Bilanz verhagelt. Der südkoreanische Elektronik-Konzern habe für Q3 einen Einbruch des operativen Gewinns um 78% auf 2,4 Billionen Won (1,79 Mrd. USD) nach 10,85 Billionen Won im Vorjahreszeitraum bekannt gegeben.



Der französische Luxusgüterkonzern LVMH (ISIN FR0000121014 / WKN 853292) habe in Q3 wegen der hohen Inflation und konjunktureller Unsicherheiten an Dynamik verloren. Der Umsatz sei zwar von Juli bis September im Vergleich zum Vorjahr um 9% auf 19,96 Mrd. EUR geklettert, wie der Konzern mitgeteilt habe. Analysten seien jedoch von einem +11,5% ausgegangen.



Die Ölpreise seien nach anfänglichen Gewinnen stark unter Druck geraten. Nach kräftigen Aufschlägen zu Wochenbeginn habe sich die Lage am Erdölmarkt zuletzt etwas beruhigt. Bislang sei es nicht zu einer Ausweitung des Nahost-Konflikts und zu keinen nennenswerten Ausfällen am Rohölmarkt gekommen. (12.10.2023/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Während der DAX weiterhin an seinem positiven Vorzeichen vom Vortag festhielt, geriet der MDAX ( ISIN DE0008467416 WKN 846741 ) angesichts des Kursrutschs von Index-Schwergewicht Fresenius Medical Care in den negativen Bereich, so die Analysten der Nord LB.Zu den Kursverlusten sei es nach einem Forschungserfolg von Novo Nordisk ( ISIN DK0062498333 WKN A3EU6F ) gekommen. Der dänische Pharmahersteller habe eine Studie zu seinem Blockbuster-Medikaments Ozempic wegen erwiesener Wirksamkeit bei chronischen Nierenpatienten vorzeitig beendet. Laut Analysten dürfte damit das mittel- bis langfristige Wachstum in der Anzahl der Dialysepatienten bei FMC ordentlich gebremst werden.Der DAX sei um -0,24%, der MDAX um -1,29% und der TecDAX ( ISIN DE0007203275 WKN 720327 ) um -0,28% gefallen.