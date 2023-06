Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Beim MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) kam es in diesem Jahr zu zwei korrektiven Phasen - im März und aktuell, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die Glättung der letzten 38 Wochen (akt. bei 26.454 Punkten) habe sich dabei jeweils als solider Halt erwiesen. Die Bedeutung der beschriebenen Unterstützung werde noch zusätzlich durch das in der letzten Woche ausgeprägte "Hammer"-Umkehrmuster untermauert. Um die Erholung seit Herbst vergangenen Jahres fortzusetzen, bedürfe es eines Spurts über die alte Widerstandszone aus den Hochs von 2017/18 bei rund 27.000/27.500 Punkten. Eine positive Weichenstellung besitze den zusätzlichen Charme, dass dann auch die derzeit vorliegende Wimpel-Formation nach oben aufgelöst wäre. Lohn der Mühen dürfte dann ein Folgeanstieg bis zum nächsten Widerstandsbündel bei 29.000 Punkten sein. Auf diesem Niveau bilde die 200-Wochen-Linie (akt. bei 28.907 Punkten) zusammen mit der 50%-Korrektur des gesamten Abwärtsimpulses von August 2021 bis Oktober 2022 (28.943 Punkte) sowie einer aus dem Jahr 2020 stammenden Trendlinie (akt. bei 29.428 Punkten) eine echte Kumulationszone. Um den o. g. Wimpel indes nicht nach unten aufzulösen, gelte es dagegen, den Durchschnitt der letzten 38 Wochen nicht mehr zu unterschreiten. (06.06.2023/ac/a/m)

Finanztrends Video zu MDAX (Performance)



mehr >