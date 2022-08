Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Verpufft das jüngste MACD-Kaufsignal? Mit dieser Frage müssen sich Anlegerinnen und Anleger derzeit beim MDAX® (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) auseinander setzen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Regelmäßig hätten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in der Vergangenheit bei den deutschen "mid caps" auf die Bedeutung der Schlüsselzone bei rund 27.500 Punkten hingewiesen. Auf diesem Level würden wichtige horizontale Marken mit einer alten Aufwärtstrendlinie (akt. bei 28.123 Punkten) zusammenfallen. Abgerundet werde das beschriebene Barrierenbündel durch den zu Jahresbeginn etablierten Baissetrend (akt. bei 28.367 Punkten) sowie durch die Glättungslinie der letzten 200 Wochen (akt. bei 28.529 Punkten).



Objektiv betrachtet, sei ein Spurt über die angeführten Hürden die zwingende Ausgangsvoraussetzung, um den MDAX® wieder in die Erfolgsspur zu bringen. Ein erster Versuch scheine aber gescheitert zu sein, sodass die Erholung der letzten Wochen (bisher) als Pullback an die oben genannte Schlüsselzone eingestuft werden müsse. Deshalb drohe nun sogar ein erneuter Stresstest des bisherigen Jahrestiefs bei 24.515 Punkten. Per Saldo befinde sich die zweite Reihe der deutschen Standardwerte unverändert in schwierigem charttechnischen Fahrwasser. (23.08.2022/ac/a/m)



