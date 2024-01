Gestern habe das Statistische Bundesamt für das vierte Quartal ernüchternde Zahlen gemeldet: Die deutsche Wirtschaftsleistung, gemessen als Bruttoinlandsprodukt (BIP), sei vierten Quartal 2023 um 0,3 Prozent zurückgegangen. Für das Gesamtjahr belaufe sich die Veränderung des BIP auf -0,2 Prozent. Und das ifo-Institut sehe das deutsche BIP im laufenden Quartal erneut sinken, konkret erwarte man einen Rückgang um 0,3 Prozent. Und der IWF (Internationaler Währungsfonds) habe die 2024er-Wachstumsprognose für Deutschland am Dienstag von 0,9 auf 0,6 Prozent gesenkt, während die Erwartungen für China und die USA nach oben genommen worden seien.



"Die 50 Unternehmen im MDAX sind ein Querschnitt der deutschen Wirtschaft. Zwar sitzen die ganz großen Konzerne im DAX, der MDAX hat dafür aber viele Zulieferer. Auch der Immobiliensektor ist stark vertreten, die Software, die Dienstleister. Vieles hängt von einem starken Export ab, der einer der Hauptprobleme in Bezug auf die Wachstumsschwäche darstellt, anderes von gut situierten Verbrauchern. Es ist also eigentlich nicht überraschend, dass der MDAX so schwach ist und momentan Gefahr läuft, ein neues Bein im übergeordneten Abwärtstrend auszubilden." Aber wieso sei der DAX dann stärker, um nicht zu sagen das krasse Gegenteil, was die Performance angehe?



Dazu meine Gehrt: "Weil im DAX einige Unternehmen gelistet sind, bei denen viele auch internationale Investoren glauben, dass sie sich in schwierigen Zeiten nicht nur gegen kleinere Konkurrenten durchsetzen werden, sondern sogar wachsen könnten, beispielsweise SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP). Oder Unternehmen, die von Sondersituationen profitieren wie Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF). Und die beiden großen Rückversicherer Münchener Rück (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) und Hannover Rück (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, NASDAQ OTC-Symbol: HVRRF), von denen man glaubt, die könne man im Zweifel immer kaufen. Hinzu kommt, dass die großen internationalen Investoren bei der Ausrichtung des Kapitals, das sie in Deutschland investieren wollen, selten bis in die zweite Reihe der MDAX-Aktien vordringen, man kauft einfach den Blue Chip-Index und belässt es dabei. Dabei ist es, zumindest bislang, auch korrekt, dass die ganz Großen mehrheitlich besser dastehen als die etwas kleineren Unternehmen des MDAX. Aber da man beim DAX massiv Optimismus eingepreist hat, beim MDAX aber nicht, sollte man eher nicht erwarten, dass sich die breite Schere zwischen DAX und MDAX schließt, indem der MDAX auf einmal wie eine Rakete davon schießt. In ihm steckt die für die deutsche Wirtschaft nun einmal graue Realität. Und nüchtern betrachtet könnte dieses Grau sogar noch ein wenig dunkler werden, bevor Licht am Ende des Tunnels auftaucht."



Beim MDAX gegen den Trend und somit à la hausse zu spekulieren, habe daher derzeit keine allzu gute Erfolgsperspektive, denn unterbewertet sei er trotz dem Umstands, dass er knapp 29 Prozent unter seinem Rekordhoch notiere, nicht, führe der Experte aus. "Ein bullisches Signal wäre dann gegeben, wenn der Index nicht nur die nach einem nur kurzen Ausflug darüber Anfang Januar wieder unterbotene 200-Tage-Linie zurückerobert, sondern auch das Zwischenhoch vom Dezember bei 27.371 Punkten. Bevor das nicht gelungen ist, wären Long-Trades hier äußerst verwegen. Und würde das Januar-Verlaufstief bei 25.076 Zählern unterboten, wäre diese Chance ohnehin erst einmal vom Tisch und ein Test des Ende Oktober markierten 2023er-Jahrestiefs bei 23.627 ein klares Ziel der hier weiterhin am Ruder stehenden Bären. Und die haben, eben weil der MDAX die Realität der deutschen Wirtschaft besser abbildet als der DAX, die Rahmenbedingungen im Rücken." (31.01.2024/ac/a/m)







