Dabei sollte man sich nicht zu sehr auf die Fundamentals stützen, wenn man die Tragfähigkeit dieses Tests der Linie vom Freitag beurteilen wolle, der ja rein charttechnisch in der Tat perfekt daherkomme, indem das Tagestief nur eine Winzigkeit unter der 200-Tage-Linie gelegen habe, was klarmache: Es sei in der Tat diese Linie gewesen, die das Bullen-Lager in Marsch gesetzt habe. Denn die Rahmenbedingungen würden sich seit Monaten bärisch präsentieren. Argumente, auf deren Basis man im Herbst und zu Jahresbeginn beherzt zugegriffen habe, seien allesamt vom Tisch, wie Gehrt erklärt.



"Die Inflation ist noch da, die Rezession mittlerweile da und die Leitzinsen noch nicht oben. Doch das führte bislang nicht zu einer Abwärtswende, weil viele diese Aspekte einfach ignorieren. Das könnten sie aber auch weiterhin, so gesehen ist das kein Grund, warum die 200-Tage-Linie diesmal womöglich am Ende doch noch brechen könnte. Denn angenommen, die Linie würde fallen, wäre für jeden mit Händen zugreifen: Da brennt offenbar was an. Und das ist die offene Flanke einer solchen Beton-Unterstützung, die umso weiter aufklafft, je öfter ein solcher Support bereits in einer relativ kurzen Zeitspanne getestet wurde."



Als Grund gebe Gehrt an: "Wer da seit März zugegriffen hatte, hat seine Stop Loss natürlich nicht irgendwohin gelegt, sondern knapp unter diese Linie bzw. unter das Zwischentief, an dem gekauft wurde. Damit hätten wir hier eine Zone zwischen 25.723 (das März-Tief) und 26.580 Punkten (wo die 200-Tage-Linie selbst aktuell verläuft), in der sich sehr viele Stop Loss-Verkaufsorders befinden dürften. Was bedeutet: Wenn es gelingen würde, den MDAX ein gutes Stück unter diese am Freitag so sauber verteidigte Linie zu drücken, ließe sich mit einer Lawine rechnen, in der die Stop Loss-Orders eine nach der anderen durch den Druck der gerade zuvor kauf knapp höherem Level ausgelösten Stop Loss-Verkäufe greifen. Verkäufe generieren weitere Verkäufe. Das bärische Lager müsste also nur anschubsen, der Rest könnte durchaus von alleine laufen."



Und gerade weil so viele zwar die bärischen Fakten verdrängen würden, im Hinterkopf aber durchaus um diese wissen würden, könne man in einer Situation, in der sich die Bullen nach diesem einen Tag, der durch den Aufwärtsschwenk an der Linie eine "Rettung" verheiße, eine immense Wirkung erzielen, wenn diese Linie dann doch durchbrochen werden sollte. Eine Wirkung, die den MDAX dann sogar nach dem Auslaufen der Stop Loss-Verkäufe durch Anschlussverkäufe von Long ausgerichteten Tradern, die aus allen Wolken fallen und sich dann auch der ja eigentlich bärischen Rahmenbedingungen erinnern würden, schnell weiter drücken könnte.



Ob es so tatsächlich komme? "So etwas weiß man nie im Voraus, denn auch dem Bären-Lager kann man nicht in die Köpfe schauen. Aber es wäre wohl keine schlechte Idee, sich im Fall bestehender Long-Trades mitm Stoppkursen für diesen Fall der Fälle abzusichern." (10.07.2023/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Zum vierten Mal innerhalb von knapp vier Monaten testete der MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) vergangene Woche seine 200-Tage-Linie und zum vierten Mal mobilisierte dieser Test die Käufer, so die Experten vom Online-Broker LYNX.Aber könne man diesen wichtigen gleitenden Durchschnitt wirklich bereits als verteidigt ansehen? Diese Frage stelle Marktexperte Ronald Gehrt in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX und erklärt:"Wenn wichtige Unterstützungen mehrfach angesteuert und gehalten werden, kommt gern das Wort‚Beton-Unterstützung‘ auf. Beton hält, also kann man da unbesorgt zugreifen, sagen die einen. Aber, so sagen die anderen: Wenn dieser Beton dann doch mal reißt, brennt es dafür umso mehr. Und diese Skepsis hat durchaus ihre Berechtigung."