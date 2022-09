Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) musste mit 23.725 Punkten jüngst ein neues Jahrestief hinnehmen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die Ende August diskutierte Gefahr eines Bruchs des langfristigen Haussetrends seit 2009 (akt. bei 24.699 Punkten) sei damit schlagend geworden. Für zwei besondere Ausrufezeichen würden in diesem Zusammenhang die jüngste Abwärtskurslücke bei 24.435/24.207 Punkten im Tages- sowie das "bearish engulfing" im Wochenbereich sorgen. Derart lange Trends würden stets eine besondere Beachtung verdienen. Doch beim MDAX® besitze der beschriebene Trendbruch noch eine weitere Dimension, denn aufgrund der negativen Weichenstellung müsse die Kursentwicklung der letzten 15 Jahre übergeordnet als "bearisher Keil" interpretiert werden. Die nächsten Rückzugsbereiche würden nun die Hochs von 2015/16 bei rund 21.700 Punkten bzw. das Jahrestief von 2018 bei 21.161 Punkten abstecken. Auf der Oberseite müssten die deutschen "mid caps" dagegen schnellstmöglich den ehemaligen Basisaufwärtstrend zurückerobern. Ohne diesen Befreiungsschlag bleibe der MDAX® in einer schwierigen charttechnischen Ausgangslage. (20.09.2022/ac/a/m)



