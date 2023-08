Börsenplätze MBB-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs MBB-Aktie:

73,50 EUR +1,24% (25.08.2023, 13:31)



XETRA-Aktienkurs MBB-Aktie:

73,50 EUR +1,24% (25.08.2023, 16:16)



ISIN MBB-Aktie:

DE000A0ETBQ4



WKN MBB-Aktie:

A0ETBQ



Ticker-Symbol MBB-Aktie:

MBB



Kurzprofil MBB SE:



MBB SE (ISIN: DE000A0ETBQ4, WKN: A0ETBQ, Ticker-Symbol: MBB) ist eine familiengeführte mittelständische Unternehmensgruppe, die seit ihrer Gründung im Jahr 1995 durch organisches Wachstum und Kauf von Unternehmen nachhaltig wächst. Kern des Geschäftsmodells ist die langfristige Wertsteigerung der einzelnen Unternehmen und der Gruppe als Ganzes. Seit Anbeginn war das Geschäftsmodell überdurchschnittlich profitabel - substanzielles Wachstum und nachhaltige Renditen sind auch zukünftig Ziel der MBB SE. (25.08.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - MBB-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Beteiligungsgesellschaft MBB SE (ISIN: DE000A0ETBQ4, WKN: A0ETBQ, Ticker-Symbol: MBB) unter die Lupe.Das H1/23 habe die Erwartungen, was die Profitabilität betreffe, nicht erfüllt - schreiben die Aktienexperten von EQUI.TS GmbH in ihrer jüngsten Studie zur Berliner Industrieholding. Die vernünftigerweise "vorsichtig" formulierte Guidance FY 23 sei also angepasst worden. Sie würden bei ihrer noch vorsichtigeren Schätzung bleiben, würden gleichwohl den Zielkurs anpassen, betonen die Experten aus Frankfurt/M.Nur das Segment "Technical Applications" (AAG; DLX) habe sich in H1/23, Dank der dynamischen Nachfrage dort, sehr erfreulich entwickelt. Die Preissetzungsmacht sei noch nicht wieder auf Vor-Corona-Niveau und die Konjunkturaussichten seien aktuell ungünstig, fahren die Reseacher fort. Beides präge die Performance des Rest-Portfolios. Insbesondere der Wachstumskern (DTS + ISL und VH2) schwächele. Die Nettoliquidität habe per 31.06.23 EUR 372,8 Mio. (davon MBB SE: EUR 331,7 Mio.) erreicht. In diesem Zusammenhang würden sie aber eher schwierige Zeiten für M&A-Transaktionen ("Mittelstands"-Assets") konstatieren.Der H1/22-MBB-Umsatz sei um 12,9% auf EUR 427,2 Mio. gestiegen; das adj. H1/23-EBITDA sei um 16,2% YoY auf EUR 31,9 Mio. (adj. EBITDA-Marge: 7,5%; H1/22: 10,0%) gesunken. Auch der operative Kapitalverzehr habe angehalten (EUR -26,9 Mio.; EUR -39,2 Mio. im Vj.). H1/23-EPS EUR 0,20 (H1/22-EPS EUR 0,60).Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Analysten der EQUI.TS GmbH, empfehlen also weiterhin ein Halten der MBB-Aktie. (Analyse vom 25.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link