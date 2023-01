Börsenplätze MAX Automation-Aktie:



MAX Automation SE (ISIN: DE000A2DA588, WKN: A2DA58, Ticker-Symbol: MXHN) ist ein in Deutschland ansässiger Entwickler und Hersteller von Lösungen für die industrielle Automatisierung und Umwelttechnik. Im Segment Industrieautomation bedient sie unter anderem die Medizintechnik-, Elektronik- und Verpackungsindustrie. Sie fertigt und liefert maßgeschneiderte Montagesysteme, optoelektronische Module, mikrooptische Komponenten, Handhabungs- und Fördersysteme für Metalle, Dosiersysteme und Steuerungssysteme für Automatisierungsprozesse. Im Segment Umwelttechnik bietet das Unternehmen Lösungen für die internationale Kreislaufwirtschaft an, darunter Systeme zum Recycling von Primär- und Sekundärrohstoffen aus Abfällen. Hinzu kommen Beratung, Planung, Montage, Inbetriebnahme und Wartung. (10.01.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MAX Automation-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der MAX Automation SE (ISIN: DE000A2DA588, WKN: A2DA58, Ticker-Symbol: MXHN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Jüngst habe die Gelo Holzwerke eine Anlage der MAX-Firma Vecoplan gestartet, die Abfallholz zerkleinere und in die Pelletsproduktion schicke. Gelo berichte: "Das Vecoplan-Förderbandsystem verbraucht nur rund halb so viel Strom."Kunden wie Gelo hätten bei MAX Automation zuletzt für 30 Prozent Wachstum und 14 Prozent Plus beim Auftragseingang gesorgt. Wir haben ein Gespräch per Team-Call mit dem CEO Dr. Christian Diekmann, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Bei seiner größten Portfoliofirma Vecoplan seien die Auftragseingänge um 25 Prozent auf 139 Millionen Euro gestiegen. Corona-Einmaleffekt? Nein. "Hier beflügeln über Jahre hinaus mehr Recycling von Kunststoff und Holz." Das werde weltweit ein größeres Thema werden. Ohnehin erlöse MAX 75 Prozent im Ausland und davon rund die Hälfe in Amerika. "Ein großer Trend ist, dass die USA die Fertigung zurückholen. Dort sind die Energiekosten viel günstiger und es wird massiv gefördert."Angst vor der Autokrise? Dr. Diekmann sage dem "Aktionär": "bdtronic wird weiterwachsen. Wir bedienen neue Technologien wie autonomes Fahren, Infotainment und E-Mobility. Viele große Namen der Autohersteller verwenden Know-how von uns." Spannend: "Ziel ist, die ein oder andere Firma zu einem attraktiven Exit zu führen. Das würde zeigen, welche Werte in unserer Aktie schlummern." Starke Aussage: "2023 erwarten wir für alle Portfoliofirmen Wachstum. Natürlich sind wir bei sehr großen Investitionen in diesem Umfeld besonders vorsichtig, doch langfristig bin ich sehr zuversichtlich und daher bleiben wir auf dem Gas - wenn auch hanseatisch kostenbewusst." (Analyse vom 10.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link