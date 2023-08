Börsenplätze LyondellBasell-Aktie:



Kurzprofil LyondellBasell Industries N.V.:



LyondellBasell Industries N.V. (ISIN: NL0009434992, WKN: A1CWRM, Ticker-Symbol: DLY, NYSE-Symbol: LYB) gehört zu den weltweit größten Kunststoff-, Chemie- und Raffinerie-Unternehmen. Die Gesellschaft produziert vor allem Ethylen, Propylen, Polypropylen, Propylenoxid, Polyethylen sowie veredelte Produkte und Biokraftstoff. Außerdem gehören verschiedene Technologien, die auf Polyolefin basieren, zum Portfolio des Unternehmens. In diesem Zusammenhang gehört die Gruppe zu den führenden Anbietern von Technologie-Lizenzen und Katalysatoren für die Polyolefin-Produktion. Die von der Firma produzierten Materialien finden in verschiedenen Bereichen ihren Einsatz, z.B. in Verpackungen für Nahrungsmittel und Getränke, in langlebigen Textilien für den medizinischen Gebrauch bis hin zu Baustoffen und Kfz-Teilen. (04.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LyondellBasell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der LyondellBasell Industries N.V. (ISIN: NL0009434992, WKN: A1CWRM, Ticker-Symbol: DLY, NYSE-Symbol: LYB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der US-Chemieriese LyondellBasell, der seine Anteilseigner traditionell mit einer spendablen Dividendenpolitik verwöhne, habe heute die Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Dabei habe das Unternehmen einen Gewinnrückgang um etwa 56 Prozent auf 715 Millionen Dollar beziehungsweise 2,18 Dollar je Aktie verzeichnet.Mit einem bereinigten Gewinn von 2,44 Dollar pro Anteilschein habe LyondellBasell immerhin die Analystenprognosen von 2,29 Dollar übertroffen. Der Umsatz sei indes um 30 Prozent auf 10,3 Milliarden Dollar gefallen und habe somit die Markterwartungen von 10,4 Milliarden Dollar verfehlt.Positiv: Im zweiten Quartal hätten sich die Margen bei Olefinen und auch Polyolefinen verbessert. Dies dürfte vor allem an niedrigeren Rohstoffkosten in den USA und Europa liegen. Jedoch habe LyondellBasell die Marktteilnehmer mit einem sehr zurückhaltenden Ausblick enttäuscht. Die Aktie habe daher nach den Zahlen um etwa 2 Prozent nachgegeben.Da die Aktie mit einem 2024er KGV von 9 und einer Dividendenrendite von knapp 5 Prozent sehr attraktiv bewertet ist und sich das Chartbild kürzlich deutlich aufgehellt hat, kann hier wieder zugegriffen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zu LyondellBasell Industries. Der Stoppkurs sollte bei 69,00 Euro platziert werden. (Analyse vom 04.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link