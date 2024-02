Börsenplätze Lynas-Aktie:



Lynas Corp. (ISIN: AU000000LYC6, WKN: 871899, Ticker-Symbol: LYI, ASX-Symbol: LYC) ist ein in Australien beheimatetes Unternehmen mit dem Fokus auf Seltene Erden. Bei der Gewinnung und Weiterverarbeitung der Seltenen Erden, die bislang zum größten Teil in China gefördert werden, konzentriert sich Lynas Corporation insbesondere auf die Gebiete Westaustralien und Malaysia. (05.02.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lynas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Seltene-Erden-Produzenten Lynas Corp. (ISIN: AU000000LYC6, WKN: 871899, Ticker-Symbol: LYI, ASX-Symbol: LYC) unter die Lupe.Der Seltene-Erden-Produzent Lynas Rare Earths habe bestätigt, dass das Unternehmen Gespräche mit seinem US-Konkurrenten MP Materials über eine mögliche Fusion geführt habe. Die Australian Financial Review habe berichtet, dass der Gründer von Lynas, Nick Curtis, eine Fusion zwischen den beiden Unternehmen befürworte, um der Dominanz Chinas in diesem Sektor Konkurrenz zu machen.Lynas habe mit einer Erklärung auf die Spekulationen der AFR reagiert, wonach Gespräche zwischen den Produzenten von Seltenen Erden stattgefunden hätten, ein Abschluss aber unwahrscheinlich sei. "Lynas bestätigt, dass es vertrauliche Gespräche mit MP Materials Corp. über eine mögliche Transaktion geführt hat; diese Gespräche sind jedoch nicht im Gange", habe das Unternehmen gesagt."Lynas setzt einen starken organischen Wachstumsplan um. Darüber hinaus sucht Lynas weiterhin nach Möglichkeiten, unser bewährtes Know-how zu nutzen, um Größenordnungen aufzubauen, die Marktfunktion zu verbessern und den Wert für die Aktionäre zu steigern." Laut AFR seien die Fusionsgespräche als Reaktion auf den Einbruch der Aktienkurse der Unternehmen in den letzten zwölf Monaten aufgenommen worden, da die weltweiten Preise für Seltene Erden nachgegeben hätten.Das Thema Seltene Erden sei etwas aus dem Anlegerfokus verschwunden. Doch die Vormachtstellung Chinas sei der Industrie ein Dorn im Auge. Lynas und MP Materials seien aktuell die beiden wichtigsten westlichen Produzenten. Beide Aktien hätten unter den zuletzt fallenden Seltenen-Erden-Preisen gelitten. Doch vor allem Lynas bleibt in dem Sektor ein Top-Pick für Anleger, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link