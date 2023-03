Australian Securities Exchange-Aktienkurs Lynas-Aktie:

7,37 AUD -1,07% (07.03.2023, 06:10)



ISIN Lynas-Aktie:

AU000000LYC6



WKN Lynas-Aktie:

871899



Ticker-Symbol Lynas-Aktie Deutschland:

AMZ



ASX Ticker-Symbol Lynas-Aktie:

LYC



Kurzprofil Lynas Corp.:



Lynas Corp. (ISIN: AU000000LYC6, WKN: 871899, Ticker-Symbol: LYI, ASX-Symbol: LYC) ist ein in Australien beheimatetes Unternehmen mit dem Fokus auf Seltene Erden. Bei der Gewinnung und Weiterverarbeitung der Seltenen Erden, die bislang zum größten Teil in China gefördert werden, konzentriert sich Lynas Corporation insbesondere auf die Gebiete Westaustralien und Malaysia. (07.03.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lynas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Seltene-Erden-Produzenten Lynas Corp. (ISIN: AU000000LYC6, WKN: 871899, Ticker-Symbol: LYI, ASX-Symbol: LYC) unter die Lupe.Nun wolle auch der US-Elektroautobauer Tesla künftig auf Seltene Erden in seinen Fahrzeugen verzichten oder ihren Einsatz zumindest stark begrenzen. Diese Pläne hätten die Lynas-Aktie stark unter Druck gebracht. Ansonsten sei die Story do Lynas jedoch stimmig. Denn Seltene Erden seien für die meisten Autohersteller und für die Windkraft weiterhin sehr wichtig und Lynas sei ihr größter westlicher Anbieter, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 06.03.2023)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Lynas-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Lynas-Aktie:4,5515 EUR -3,37% (07.03.2023, 16:52)