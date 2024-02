NASDAQ-Aktienkurs Lyft-Aktie:

Kurzprofil Lyft Inc.:



Lyft Inc. (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, Ticker-Symbol: LY0, NASDAQ-Symbol: LYFT) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, dass private Fahrdienste als Alternative zum Taxi vermittelt. Das Unternehmen bietet auch ein Netz von Fahrrädern und Scootern in verschiedenen Städten an, um die Bedürfnisse der Fahrer nach kürzeren Routen zu erfüllen. (19.02.2024/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Lyft-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhard nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Lyft (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, Ticker-Symbol: LY0, NASDAQ-Symbol: LYFT) charttechnisch unter die Lupe."volume goes with the trend!" - die Lyft-Aktie stelle derzeit ein absolutes Lehrbuchbeispiel für diese alte Trading-Weisheit dar. Schließlich hätten die Umsätze zuletzt massiv angezogen und würden damit die untere Umkehr unterstreichen, welche aktuell in Gang sei. Bei genauer Betrachtung sei in der vergangenen Woche sogar das höchste Handelsvolumen der Historie zu verzeichnen gewesen. Das sorge für ein Ausrufezeichen hinter der Bodenbildung der letzten zwei Jahre. Auf der Indikatorenseite werde der jüngste Befreiungsschlag beispielsweise vom MACD konstruktiv begleitet. Der Trendfolger sei aktuell sowohl auf Wochen- als auch auf Monatsbasis freundlich zu interpretieren. Das nächste Anlaufziel stecke nun das Widerstandsband aus dem Tief vom Oktober 2020 und dem Hoch vom August 2022 bei 21,34/21,52 USD ab. Aus der Höhe der unteren Umkehr ergebe sich sogar ein langfristiges Anschlusspotenzial bis in den Bereich von gut 24 USD. Unter dem Aspekt eines aktiven Money Managements gelte es dagegen, das Tief vom März 2020 bei 14,56 USD nicht mehr zu unterschreiten, denn dadurch würde die diskutierte Bodenbildung negiert werden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhard in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 19.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Lyft-Aktie:16,86 EUR +1,53% (19.02.2024, 10:05)