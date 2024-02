Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Lyft-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Lyft-Aktie:

13,166 EUR +16,06% (14.02.2024, 10:05)



NASDAQ-Aktienkurs Lyft-Aktie:

12,15 USD +0,16% (13.02.2024)



ISIN Lyft-Aktie:

US55087P1049



WKN Lyft-Aktie:

A2PE38



Ticker-Symbol Lyft-Aktie:

LY0



NASDAQ-Symbol Lyft-Aktie:

LYFT



Kurzprofil Lyft Inc.:



Lyft Inc. (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, Ticker-Symbol: LY0, NASDAQ-Symbol: LYFT) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, dass private Fahrdienste als Alternative zum Taxi vermittelt. Das Unternehmen bietet auch ein Netz von Fahrrädern und Scootern in verschiedenen Städten an, um die Bedürfnisse der Fahrer nach kürzeren Routen zu erfüllen. (14.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lyft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Lyft (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, Ticker-Symbol: LY0, NASDAQ-Symbol: LYFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Welch ein Bock beim Uber-Rivalen Lyft. Dem Unternehmen sei ein Schreibfehler bei der Geschäftsprognose unterlaufen, was den Kurs nach 60 Prozent Gewinn habe einbrechen lassen. Statt bei fünf Prozentpunkten solle die bereinigte Gewinnmarge doch nur bei 0,5 Prozentpunkten liegen. In Social Media gebe es beißenden Spott.Die richtige Prognose habe Finanzchefin Erin Brewer in der Telefonkonferenz mit Analysten eine gute halbe Stunde später nach der Bilanzvorlage bekannt gegeben. Die Aktie sei daraufhin binnen Sekunden in den Sturzflug übergegangen. Zeitweise habe das Kursplus nur noch bei sieben Prozent gelegen, am Ende sei die Aktie mit einem Zuwachs von immerhin noch knapp 16 Prozent aus dem nachbörslichen Handel gegangen.Die Wall Street habe die Prognose für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen positiv bewertet. Hier erwarte der Fahrdienstleister zwischen 50 und 55 Millionen Dollar. Analysten hätten im Schnitt nur mit 49,5 Millionen Dollar gerechnet.Lyft sei anders als Uber nur in den USA und Kanada aktiv. Im Wettbewerb mit dem größeren Rivalen habe die Firma in den vergangenen Jahren viel Geld ausgegeben, um Fahrer durch Anreize auf die Plattform zu bringen.X-User Ben Carlson spotte: "Mich regt nicht auf, dass sie die Zahlen vertauscht haben. Das größte Problem ist, dass sie 500 Basispunkte und nicht 5 Prozent gesagt haben - nur Psychos sagen Basispunkte, wenn es mehr als 300 sind."CNBC-Moderatorin Deirdre Bosa sei fassungslos gewesen: "So etwas habe ich noch nie erlebt."Dermaßen peinliche Fehler würden viel Vertrauen kosten. Börse müsse Spaß machen, aber die Verantwortlichen müssten immer professionell bei der Sache sein.Lyft ist keine laufende Empfehlung des "Aktionär", so Andreas Deutsch. (Analyse vom 14.02.2024)