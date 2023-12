NASDAQ-Aktienkurs Lyft-Aktie:

15,54 USD +2,10% (29.12.2023, 22:00)



ISIN Lyft-Aktie:

US55087P1049



WKN Lyft-Aktie:

A2PE38



Ticker-Symbol Lyft-Aktie:

LY0



NASDAQ-Symbol Lyft-Aktie:

LYFT



Kurzprofil Lyft Inc.:



Lyft Inc. (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, Ticker-Symbol: LY0, NASDAQ-Symbol: LYFT) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, dass private Fahrdienste als Alternative zum Taxi vermittelt. Das Unternehmen bietet auch ein Netz von Fahrrädern und Scootern in verschiedenen Städten an, um die Bedürfnisse der Fahrer nach kürzeren Routen zu erfüllen. (29.12.2023/ac/a/n)



Tokio (www.aktiencheck.de) - Lyft-Aktienanalyse von Nomura:Anindya Das, Analyst von Nomura, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Aktie von Lyft Inc. (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, Ticker-Symbol: LY0, NASDAQ-Symbol: LYFT), erhöht aber das Kursziel.Er sehe nur begrenzten Spielraum für den Fahrdienstleister, um die Take-Rates weiter zu erhöhen, da das Wachstum der Fahrerausgaben das Wachstum der Fahrereinnahmen übersteige, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Außerdem sehe er in naher Zukunft keine Möglichkeiten, die Ergebnisbelastung durch das Bike-Sharing-Geschäft zu reduzieren. Sobald der derzeitige Aufschwung im Reiseverkehr im Jahr 2024 nachlasse, könnten die unterdurchschnittliche Marktpositionierung von Lyft und der Mangel an Cross-Selling-Möglichkeiten das Umsatzwachstum des US-Unternehmens einschränken. Trotz der jüngsten Outperformance der Aktie würden die Fundamentaldaten von Lyft schwierig bleiben.Anindya Das, Analyst von Nomura, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Lyft-Aktie von "neutral" auf "reduce" herabgestuft und das Kursziel von 11,70 auf 13 USD angehoben. (Analyse vom 29.12.2023)Börsenplätze Lyft-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Lyft-Aktie:13,232 EUR -5,75% (29.12.2023, 12:35)