Tradegate-Aktienkurs Lyft-Aktie:

10,81 EUR -23,43% (08.11.2022, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Lyft-Aktie:

10,90 USD -22,91% (08.11.2022, 22:00)



ISIN Lyft-Aktie:

US55087P1049



WKN Lyft-Aktie:

A2PE38



Ticker-Symbol Lyft-Aktie:

LY0



NASDAQ-Symbol Lyft-Aktie:

LYFT



Kurzprofil Lyft Inc.:



Lyft Inc. (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, Ticker-Symbol: LY0, NASDAQ-Symbol: LYFT) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, dass private Fahrdienste als Alternative zum Taxi vermittelt. Das Unternehmen bietet auch ein Netz von Fahrrädern und Scootern in verschiedenen Städten an, um die Bedürfnisse der Fahrer nach kürzeren Routen zu erfüllen. (08.11.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lyft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Unter den Einzelwerten komme es an der Wall Street v.a. bei Lyft zu deutlichen Kursverlusten. Beim Fahrdienstvermittler hagele es Kurszielsenkungen von Analystenseite. Unter anderem habe Jefferies das Kursziel für die Aktie nach den Quartalszahlen von 20 auf 16 USD gesenkt. Der Fahrdienstvermittler habe mit dem operativen Ergebnis (EBITDA) erneut positiv überrascht, doch die Umsatzdynamik lasse zu wünschen übrig, habe Analyst Brent Thill in einer Branchenstudie geschrieben.Auch die Deutsche Bank habe ihr Kursziel von 20 auf 15 USD zurückgenommen. Selbst aus Sicht des eigentlich optimistischen JPMorgan-Experte Doug Anmuth werde Lyft immer mehr zur Anlagestory, die sich beweisen müsse. Er hoffe, dass die enttäuschende Zahl der aktiven Nutzer im vierten Quartal wieder zunehme.Das Management habe mit den Zahlen nicht überzeugt. Die Lyft-Aktie stehe massiv unter Druck. Finger weg, rät Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.11.2022)Börsenplätze Lyft-Aktie: