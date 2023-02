Lyft erwarte im ersten Quartal 2023 einen Umsatz von rund 975 Millionen Dollar und liege damit deutlich unter den Erwartungen von StreetAccount von 1,09 Milliarden Dollar.



Die neuen Finanzzahlen und Prognosen hätten früheren Befürchtungen hinzugefügt, dass das Unternehmen hinter Uber (UBER.US) zurückfalle, da beide Unternehmen versuchen würden, sich von den Tiefstständen der Pandemie zu erholen.



"Je länger die Neuausrichtung von Lyft nach der COVID-Krise andauert, desto besorgter sind wir über die Fähigkeit des Unternehmens, seine frühere Position in der Kategorie wiederzuerlangen", habe D.A. Davidson-Analyst Tom White gesagt.



"Diese Ergebnisse bekräftigen unsere These, dass Lyft gegenüber Uber einen strukturellen Wettbewerbsnachteil in Bezug auf Marktanteil, Fahrerangebot und Kosten hat", so die Analysten von RBC Capital Markets am Freitag.



Die Aktie von Lyft (LYFT.US) sei auf dem Weg, den heutigen Handelstag mit einer massiven Abwärtslücke zu eröffnen - nicht weit vom jüngsten Tief bei 9,50 Dollar entfernt. Ein Durchbruch nach unten könnte zu einer Beschleunigung der Bewegung führen. Gelinge es den Käufern hingegen, den Rückgang zu stoppen, liege der nächste zu beachtende Widerstand bei 18,60 Dollar, der durch die obere Grenze der lokalen 1:1-Struktur markiert werde. (Quelle: xStation5 von XTB)



Lyft Inc. (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, Ticker-Symbol: LY0, NASDAQ-Symbol: LYFT) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, dass private Fahrdienste als Alternative zum Taxi vermittelt. Das Unternehmen bietet auch ein Netz von Fahrrädern und Scootern in verschiedenen Städten an, um die Bedürfnisse der Fahrer nach kürzeren Routen zu erfüllen. (10.02.2023/ac/a/n)







