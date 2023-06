Die Aktien von Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) hätten den Handel am Freitag mit einem Plus von 4,9% beendet. Ausschlaggebend dafür seien Aussagen von Vorstandschef Armin Papperger über einen kurz bevorstehenden umfangreichen Munitions-Rahmenvertrag mit der deutschen Bundesregierung gewesen.



Die Titel des US-Elektroautobauers Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) hätten nach einem kurzen Durchhänger am Donnerstag mit einem Plus von 1,8% noch vor dem Wochenende an ihre vorherige Gewinnserie angeknüpft und zeitweise den höchsten Stand seit Ende September erreicht.



Unter Druck seien auch die Titel des Chipherstellers Micron (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) gestanden. Sie hätten 1,7% verloren, nachdem das Unternehmen mögliche Belastungen im China-Geschäft konkretisiert habe. Chinas Aufsichtsbehörden hätten im Mai wegen angeblicher Sicherheitsrisiken vor dem Einsatz von Micron-Bauteilen gewarnt.



Unter den Nebenwerten seien die Aktien von Richard Bransons Weltraumunternehmen Virgin Galactic (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, Ticker-Symbol: 0QL, NYSE-Symbol: SPCE) um 16,5% nach oben geschossen. Virgin wolle bereits Ende Juni seinen kommerziellen Flugbetrieb ins All aufnehmen. (19.06.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - In Europa waren vor dem Wochenende Luxuswerte besonders gefragt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Aktien von Hermes (ISIN: FR0000052292, WKN: 886670, Ticker-Symbol: HMI, EN Paris: RMS) hätten um 1,8% zugelegt, während sich jene von KERING (ISIN: FR0000121485, WKN: 851223, Ticker-Symbol: PPX, NASDAQ OTC-Symbol: PPRUF) um 2,2% verteuert hätten. LVMH-Aktien (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) hätten gar mit einem Plus von 3% geschlossen.