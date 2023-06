Der Markt sei von sehr positiven Ergebnissen und Prognosen des US-Einzelhändlers Lululemon Athletica (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ-Symbol: LULU) überrascht gewesen, dessen Aktien heute vor der Wall Street-Eröffnung um fast 14% gestiegen seien. Ein starker Bericht des Bekleidungseinzelhändlers und die Aussicht auf eine anregende Wirtschaft in China, die einen Teil der Umsätze vieler europäischer Marken ausmache, würden heute die Aktienkursgewinne bei den wichtigen deutschen Schuh- und Sportbekleidungsherstellern adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) und PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) antreiben, wobei die Aktien beider Unternehmen heute um 5% bzw. 4,5% steigen würden.



Bei Betrachtung der PUMA-Aktien würden sie aus fundamentaler Sicht deutlich attraktiver bewertet erscheinen, aber die Markenstärke sei entsprechend geringer als bei adidas. Beide Unternehmen hätten ihre Umsätze im Jahr 2022 in einem vergleichbaren Maße gesteigert. Im jüngsten Quartal habe PUMA eine Nettomarge von 5,36% gegenüber der bescheidenen Marge von 0,42% bei adidas verzeichnet, was indirekt auf das Debakel der Yeezy-Markenlinie zurückzuführen gewesen sei.



Die Aktien von Uniper (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01), dem deutschen Energieversorger, der 2022 aufgrund des Nordstream-Projekt-Desasters von einer Insolvenz bedroht gewesen sei, würden heute fast 20% verlieren.



Laut Informationen des Unternehmens sei die Ölverarbeitungs- und Seeschifffahrtsabteilung Energy DMCC der VAE vollständig an den Schweizer Schiffseigentümer Montfort und das Family Office von Sheikh Al-Maktoum verkauft worden, der mit der Herrscherfamilie in Dubai verbunden sei.



Die Transaktion habe alle erforderlichen Genehmigungen erhalten und folge einer Entscheidung der Europäischen Kommission - das deutsche Unternehmen habe 2022 erhebliche Finanzhilfen erhalten. Nach einer beeindruckenden Rally im Jahr 2023 würden die überkauften Aktien von Uniper heute deutlich niedriger notieren.



Die verkaufte Abteilung des Unternehmens, DMCC, sei ein Marktführer in der Produktion und Lieferung von schwefelarmen Brennstoffölen gewesen - die Produkte hätten den IMO-2020-Standards am wichtigsten Schifffahrtsknotenpunkt der VAE, Fujairah, entsprochen. (02.06.2023/ac/a/m)

