Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Lululemon Athletica-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Lululemon Athletica-Aktie:

307,50 EUR -13,27% (09.12.2022, 20:56)



NASDAQ-Aktienkurs Lululemon Athletica-Aktie:

325,75 USD -13,02% (09.12.2022, 21:39)



ISIN Lululemon Athletica-Aktie:

US5500211090



WKN Lululemon Athletica-Aktie:

A0MXBY



Ticker-Symbol Lululemon Athletica-Aktie:

33L



NASDAQ-Symbol Lululemon Athletica-Aktie:

LULU



Kurzprofil Lululemon Athletica Inc.:



Lululemon Athletica Inc. (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ-Symbol: LULU) ist auf das Design und die Vermarktung von technischer Sportbekleidung für Männer und Frauen spezialisiert. Die Gruppe bietet Hosen, T-Shirts, Shorts, Trikots, Jacken usw. sowie Accessoires (Socken, Schuhe, Teppiche, Taschen, Wass erflaschen usw.) an. (09.12.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lululemon Athletica-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Lululemon Athletica Inc. (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ-Symbol: LULU) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der US-Sportartikelhersteller Lululemon habe am Donnerstag nach US-Börsenschluss schwache Quartalszahlen präsentiert. Wegen steigender Lagerbestände bei einer gleichzeitig sinkenden Rentabilität sei die Aktie des PUMA - und adidas -Rivalen deutlich unter Druck geraten und habe zweistellig eingebüßt. Trotzdem falle die Mehrheit der von Bloomberg erfassten Analysten ein überraschendes Urteil für die Aktie.Im dritten Quartal sei die Bruttomarge von Lululemon mit 55,9 Prozent deutlich niedriger als die vom Markt erwarteten 56,7 Prozent ausgefallen. Gleichzeitig seien die Vorräte des Sportartikelherstellers um 85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum angestiegen. "Die Bruttomargen blieben deutlich hinter den Erwartungen zurück, was ein Besorgnis erregend, zumal die Lagerbestände um 85% gestiegen sind", habe Bloomberg-Analystin Poonam Goya die Q3-Zahlen kommentiert.Abgesehen von den Margen-Sorgen seien die Q3-Zahlen jedoch respektabel ausgefallen. So habe Lululemon den Gewinn je Aktie auf 2,00 Dollar nach 1,44 Dollar im Vorjahreszeitraum gesteigert. Gleichzeitig habe der Umsatz um 28 Prozent auf 1,86 Milliarden Dollar angezogen. Die von der US-Nachrichtenagentur Bloomberg erfassten Analysten hätten zuvor hingegen Erlöse in Höhe von 1,82 Milliarden Dollar bei einem Gewinn je Aktie von 1,97 Dollar auf dem Zettel gehabt.Zudem sei das Management für das Schlussquartal sowie für 2023 etwas optimistischer geworden und erwarte nun für das vierte Quartal einen Umsatz von 2,61 bis 2,66 Milliarden Dollar sowie einen Gewinn je Aktie von 4,20 bis 4,30 Dollar. Im Jahr 2023 solle der Erlös dann bei 7,94 bis 7,99 Milliarden Dollar liegen, nachdem die Prognose zuvor bei 7,87 bis 7,94 Milliarden Dollar gelegen habe. Analysten hätten zuvor jeweils mit einem Ergebnis am oberen Ende der Spannweite gerechnet.Die Kursziele der einzelnen Analysten lägen mitunter jedoch weit auseinander: Während Gabriella Carbone von der Deutschen Bank mit einem Kursziel von 447 Dollar den Kauf der Aktie empfehle, sehe Randal Konik vom Investmenthaus Jefferies die Aktie erst bei einem Kurs von 200 Dollar fair bewertet und stufe die Papier weiter mit "underperform" ein.Nach den Quartalszahlen müssten die Anleger zunächst den Margen-Schock verdauen. Langfristig bleibt die Aktie jedoch ein spannender Herausforderer für PUMA und adidas und gehört daher auf die Wachtliste, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär" zur Lululemon Athletica Inc. (Analyse vom 09.12.2022)